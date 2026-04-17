Viernes, 17 de Abril 2026

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Qué hacer en Guadalajara del 17 al 19 de abril: Teatro, música, cine y más

Entre conciertos, obras y experiencias culturales, la Perla Tapatía promete días llenos de entretenimiento

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Teatro, música en vivo y experiencias únicas convierten a Guadalajara en el mejor plan del fin de semana. ESPECIAL

Teatro, música en vivo y experiencias únicas convierten a Guadalajara en el mejor plan del fin de semana. ESPECIAL

Este fin de semana se presenta como una excelente oportunidad para salir de la rutina y disfrutar de todo lo que Guadalajara tiene preparado. La ciudad se convierte en el escenario perfecto para aprovechar el tiempo libre y descubrir nuevas experiencias.

Ya sea que prefieras un plan tranquilo o algo más movido, la Perla Tapatía ofrece una amplia variedad de opciones que se adaptan a todos los gustos y estilos. Desde actividades culturales hasta propuestas de entretenimiento, hay alternativas para compartir en familia, con amigos, en pareja o incluso en solitario.

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Las calles, foros y recintos de la ciudad se llenan de propuestas que invitan a explorar nuevos espacios y vivir momentos distintos, sin importar la edad o los intereses de cada persona.

Entre música, espectáculos en vivo, teatro, conciertos y mucho más, Guadalajara mantiene una cartelera diversa que garantiza opciones para todos, convirtiendo estos días en el pretexto ideal para salir y disfrutar al máximo.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Obra de teatro: ¿Quién más quiere mi tierra?

  • Fecha: Viernes 17 de abril
  • Lugar: Teatro Experimental de Jalisco
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $150

Una puesta en escena que aborda temas de identidad, territorio y memoria a través de una historia profunda y reflexiva.

Concierto: La Texana

  • Fecha: Viernes 17 de abril
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $300-$400

Una noche de música en vivo con el estilo característico de La Texana, ideal para quienes disfrutan del regional y sonidos alternativos.

Gala Inaugural FICG 41

  • Fecha: Viernes 17 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 19:30 horas
  • Precio: $200

La apertura oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara con invitados especiales, alfombra roja y celebración cinematográfica.

Concierto: Silvana Estrada

  • Fecha: Viernes 17 de abril
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $400-$1 mil 450

La cantautora mexicana llega con una presentación íntima llena de sensibilidad, folk y sonidos contemporáneos.

Obra de teatro: G.U.M

  • Fecha: Viernes 17 y sábado 18 de abril
  • Lugar: Foro LARVA
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: Consultar en taquilla

Una propuesta escénica contemporánea que mezcla drama, simbolismo y una narrativa intensa para el público adulto.

Concierto: Lio Petricor, Noisy Dream y Carlos Cartter

  • Fecha: Sábado 18 de abril
  • Lugar: Foro Boletomovil
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $180

Tres proyectos musicales se reúnen en una noche alternativa con sonidos frescos, indie y una atmósfera íntima.

Obra de teatro: El viaje de Chihiro

  • Fecha: Sábado 18 de abril
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 17:00 y 20:00 horas
  • Precio: $500-$1 mil 200

Adaptación teatral inspirada en la famosa historia japonesa que combina fantasía, música y una gran producción visual.

Concierto: Chetes

  • Fecha: Sábado 18 de abril
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $500-$1 mil 200

El reconocido cantante regiomontano ofrecerá un show con sus mayores éxitos y su característico estilo rock-pop.

Obra de teatro: La voluntad de las hormigas rojas

  • Fecha: Sábado 18 de abril
  • Lugar: Teatro Experimental de Jalisco
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $120

Una obra con enfoque social y emocional que explora las relaciones humanas desde una perspectiva intensa y actual.

Liga MX: Chivas vs Puebla

  • Fecha: Sábado 18 de abril
  • Lugar: Estadio Akron
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $425-$3 mil 529

Uno de los encuentros más esperados del fin de semana para los aficionados al futbol con toda la emoción de la Liga MX.

Lunaria Nocturna: Observación de planetas

  • Fecha: Sábado 18 de abril
  • Lugar: Planetario y Centro Interactivo de Jalisco "Lunaria"
  • Horario: 12:00 y 21:00 horas
  • Precio: $15-$50

Una experiencia astronómica para observar planetas y aprender sobre el universo en un ambiente familiar y educativo.

Obra de teatro: Firulais "El resto es silencio"

  • Fecha: Sábado 18 de abril
  • Lugar: Teatro Jaime Torres Bodet
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: Consultar en taquilla

Una propuesta teatral con tintes de comedia y reflexión que invita al público a cuestionar la vida cotidiana.

Concierto: The Jazz Room "Un Viaje al Corazón de Nueva Orleans"

  • Fecha: Sábado 18 de abril
  • Lugar: Palcco
  • Horario: 16:00, 18:30 y 21:30 horas
  • Precio: $400-$500

Un espectáculo musical que transporta al público al corazón del jazz clásico con una atmósfera elegante y vibrante.

Concierto: Orquesta de Cámara Higinio programa dedicado a Mozart

  • Fecha: Sábado 18 de abril
  • Lugar: Conjunto Santander de Artes Escénicas
  • Horario: 19:30 horas
  • Precio: $100-$230

Una velada especial para los amantes de la música clásica con interpretaciones dedicadas a las obras de Mozart.

Concierto: La Sonora Dinamita ‘Cumbia Sin Fronteras’

  • Fecha: Sábado 18 de abril
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 20:30 horas
  • Precio: $400-$1 mil 400

La agrupación pondrá a bailar al público con sus grandes clásicos de cumbia en una noche llena de fiesta y nostalgia.

Concierto: Carlos Rivera

  • Fecha: Sábado 18 de abril
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $628-$4 mil 990

Uno de los artistas más populares del pop latino llega con un show lleno de romanticismo, producción y grandes éxitos.

Exposición: Codestetica

  • Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de abril
  • Lugar: Expo Guadalajara
  • Horario: 09:00 horas
  • Precio: Entrada libre con previo registro

Una exposición enfocada en cuidado profesional de la piel, cosmetología, aparatología, medicina estética y spas. 

Concierto: Soda Stereo

  • Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 y 20:00 horas
  • Precio: $1 mil 364-$5 mil 305

Un homenaje musical para revivir los grandes éxitos de Soda Stereo y disfrutar de una noche llena de nostalgia rockera.

Festival de la Cerveza

  • Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de abril
  • Lugar: Plaza de las Ciudades Hermanas en Tlaquepaque
  • Horario: 12:00 horas
  • Precio: $400

Un evento ideal para los amantes de la cerveza artesanal con degustaciones, música y ambiente festivo al aire libre.

Ballet Peter Pan

  • Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de abril
  • Lugar: Teatro Degollado
  • Horario: Varios horarios
  • Precio: $392-$1 mil 344

Una producción escénica llena de magia y danza que revive la clásica historia de Peter Pan para toda la familia.

Concierto: Pequeño Pez

  • Fecha: Domingo 19 de abril
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 17:00 horas
  • Precio: $500-$800

Un espectáculo musical pensado para niños y familias con canciones divertidas, color y mucha interacción.

El show de Lara Campos

  • Fecha: Domingo 19 de abril
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 17:30 horas
  • Precio: $628-$2 mil 761

La influencer y cantante presenta un show lleno de música, baile y entretenimiento para su público más joven.

Ballet Folklórico: Un sueño que resuena

  • Fecha: Domingo 19 de abril
  • Lugar: Teatro Jaime Torres Bodet
  • Horario: 13:00 horas
  • Precio: Consultar en taquilla

Una presentación que celebra las tradiciones mexicanas a través de la danza, música y vestuarios llenos de color.

Concierto: Kudai

  • Fecha: Domingo 19 de abril
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $950-$1 mil 350

La agrupación chilena regresa con un concierto cargado de nostalgia para revivir sus mayores éxitos pop-rock.

Obra de teatro: Niños de cartón

  • Fecha: Domingo 19 de abril
  • Lugar: Teatro Experimental de Jalisco
  • Horario: 13:00 horas
  • Precio: $100

Una obra sensible y conmovedora que aborda problemáticas sociales desde una mirada humana y reflexiva.

Show: Kopalli "El espíritu astral"

  • Fecha: Domingo 19 de abril
  • Lugar: Foro LARVA
  • Horario: 13:00 horas
  • Precio: Consultar en taquilla

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Un espectáculo artístico con elementos visuales y escénicos que mezcla fantasía, energía y expresión contemporánea.

Funciones de cine al aire libre

  • Fecha: Todo el fin de semana
  • Lugar: Parques de Guadalajara
  • Horario: Varios horarios
  • Precio: Entrada libre

Proyecciones gratuitas en distintos parques de la ciudad para disfrutar del cine bajo las estrellas en un ambiente relajado. Consulta la cartelera aquí: https://www.instagram.com/cinemaliveguadalajara/

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