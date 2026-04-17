Este fin de semana se presenta como una excelente oportunidad para salir de la rutina y disfrutar de todo lo que Guadalajara tiene preparado. La ciudad se convierte en el escenario perfecto para aprovechar el tiempo libre y descubrir nuevas experiencias.

Ya sea que prefieras un plan tranquilo o algo más movido, la Perla Tapatía ofrece una amplia variedad de opciones que se adaptan a todos los gustos y estilos. Desde actividades culturales hasta propuestas de entretenimiento, hay alternativas para compartir en familia, con amigos, en pareja o incluso en solitario.

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Las calles, foros y recintos de la ciudad se llenan de propuestas que invitan a explorar nuevos espacios y vivir momentos distintos, sin importar la edad o los intereses de cada persona.

Entre música, espectáculos en vivo, teatro, conciertos y mucho más, Guadalajara mantiene una cartelera diversa que garantiza opciones para todos , convirtiendo estos días en el pretexto ideal para salir y disfrutar al máximo.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Obra de teatro: ¿Quién más quiere mi tierra?

Fecha: Viernes 17 de abril

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 19:00 horas

Precio: $150

Una puesta en escena que aborda temas de identidad , territorio y memoria a través de una historia profunda y reflexiva.

Concierto: La Texana

Fecha: Viernes 17 de abril

Lugar: C3 Stage

Horario: 20:00 horas

Precio: $300-$400

Una noche de música en vivo con el estilo característico de La Texana, ideal para quienes disfrutan del regional y sonidos alternativos.

Gala Inaugural FICG 41

Fecha: Viernes 17 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 19:30 horas

Precio: $200

La apertura oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara con invitados especiales, alfombra roja y celebración cinematográfica.

Concierto: Silvana Estrada

Fecha: Viernes 17 de abril

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $400-$1 mil 450

La cantautora mexicana llega con una presentación íntima llena de sensibilidad, folk y sonidos contemporáneos.

Obra de teatro: G.U.M

Fecha: Viernes 17 y sábado 18 de abril

Lugar: Foro LARVA

Horario: 20:00 horas

Precio: Consultar en taquilla

Una propuesta escénica contemporánea que mezcla drama , simbolismo y una narrativa intensa para el público adulto.

Concierto: Lio Petricor, Noisy Dream y Carlos Cartter

Fecha: Sábado 18 de abril

Lugar: Foro Boletomovil

Horario: 20:00 horas

Precio: $180

Tres proyectos musicales se reúnen en una noche alternativa con sonidos frescos, indie y una atmósfera íntima.

Obra de teatro: El viaje de Chihiro

Fecha: Sábado 18 de abril

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 17:00 y 20:00 horas

Precio: $500-$1 mil 200

Adaptación teatral inspirada en la famosa historia japonesa que combina fantasía, música y una gran producción visual.

Concierto: Chetes

Fecha: Sábado 18 de abril

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $500-$1 mil 200

El reconocido cantante regiomontano ofrecerá un show con sus mayores éxitos y su característico estilo rock-pop.

Obra de teatro: La voluntad de las hormigas rojas

Fecha: Sábado 18 de abril

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 19:00 horas

Precio: $120

Una obra con enfoque social y emocional que explora las relaciones humanas desde una perspectiva intensa y actual.

Liga MX: Chivas vs Puebla

Fecha: Sábado 18 de abril

Lugar: Estadio Akron

Horario: 19:00 horas

Precio: $425-$3 mil 529

Uno de los encuentros más esperados del fin de semana para los aficionados al futbol con toda la emoción de la Liga MX.

Lunaria Nocturna: Observación de planetas

Fecha: Sábado 18 de abril

Lugar: Planetario y Centro Interactivo de Jalisco "Lunaria"

Horario: 12:00 y 21:00 horas

Precio: $15-$50

Una experiencia astronómica para observar planetas y aprender sobre el universo en un ambiente familiar y educativo.

Obra de teatro: Firulais "El resto es silencio"

Fecha: Sábado 18 de abril

Lugar: Teatro Jaime Torres Bodet

Horario: 19:00 horas

Precio: Consultar en taquilla

Una propuesta teatral con tintes de comedia y reflexión que invita al público a cuestionar la vida cotidiana.

Concierto: The Jazz Room "Un Viaje al Corazón de Nueva Orleans"

Fecha: Sábado 18 de abril

Lugar: Palcco

Horario: 16:00, 18:30 y 21:30 horas

Precio: $400-$500

Un espectáculo musical que transporta al público al corazón del jazz clásico con una atmósfera elegante y vibrante.

Concierto: Orquesta de Cámara Higinio programa dedicado a Mozart

Fecha: Sábado 18 de abril

Lugar: Conjunto Santander de Artes Escénicas

Horario: 19:30 horas

Precio: $100-$230

Una velada especial para los amantes de la música clásica con interpretaciones dedicadas a las obras de Mozart.

Concierto: La Sonora Dinamita ‘Cumbia Sin Fronteras’

Fecha: Sábado 18 de abril

Lugar: Teatro Diana

Horario: 20:30 horas

Precio: $400-$1 mil 400

La agrupación pondrá a bailar al público con sus grandes clásicos de cumbia en una noche llena de fiesta y nostalgia.

Concierto: Carlos Rivera

Fecha: Sábado 18 de abril

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $628-$4 mil 990

Uno de los artistas más populares del pop latino llega con un show lleno de romanticismo, producción y grandes éxitos.

Exposición: Codestetica

Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de abril

Lugar: Expo Guadalajara

Horario: 09:00 horas

Precio: Entrada libre con previo registro

Una exposición enfocada en cuidado profesional de la piel , cosmetología, aparatología, medicina estética y spas.

Concierto: Soda Stereo

Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 y 20:00 horas

Precio: $1 mil 364-$5 mil 305

Un homenaje musical para revivir los grandes éxitos de Soda Stereo y disfrutar de una noche llena de nostalgia rockera.

Festival de la Cerveza

Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de abril

Lugar: Plaza de las Ciudades Hermanas en Tlaquepaque

Horario: 12:00 horas

Precio: $400

Un evento ideal para los amantes de la cerveza artesanal con degustaciones, música y ambiente festivo al aire libre.

Ballet Peter Pan

Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de abril

Lugar: Teatro Degollado

Horario: Varios horarios

Precio: $392-$1 mil 344

Una producción escénica llena de magia y danza que revive la clásica historia de Peter Pan para toda la familia.

Concierto: Pequeño Pez

Fecha: Domingo 19 de abril

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 17:00 horas

Precio: $500-$800

Un espectáculo musical pensado para niños y familias con canciones divertidas, color y mucha interacción.

El show de Lara Campos

Fecha: Domingo 19 de abril

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 17:30 horas

Precio: $628-$2 mil 761

La influencer y cantante presenta un show lleno de música , baile y entretenimiento para su público más joven.

Ballet Folklórico: Un sueño que resuena

Fecha: Domingo 19 de abril

Lugar: Teatro Jaime Torres Bodet

Horario: 13:00 horas

Precio: Consultar en taquilla

Una presentación que celebra las tradiciones mexicanas a través de la danza, música y vestuarios llenos de color.

Concierto: Kudai

Fecha: Domingo 19 de abril

Lugar: C3 Stage

Horario: 20:00 horas

Precio: $950-$1 mil 350

La agrupación chilena regresa con un concierto cargado de nostalgia para revivir sus mayores éxitos pop-rock.

Obra de teatro: Niños de cartón

Fecha: Domingo 19 de abril

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 13:00 horas

Precio: $100

Una obra sensible y conmovedora que aborda problemáticas sociales desde una mirada humana y reflexiva.

Show: Kopalli "El espíritu astral"

Fecha: Domingo 19 de abril

Lugar: Foro LARVA

Horario: 13:00 horas

Precio: Consultar en taquilla

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Un espectáculo artístico con elementos visuales y escénicos que mezcla fantasía, energía y expresión contemporánea.

Funciones de cine al aire libre

Fecha: Todo el fin de semana

Lugar: Parques de Guadalajara

Horario: Varios horarios

Precio: Entrada libre

Proyecciones gratuitas en distintos parques de la ciudad para disfrutar del cine bajo las estrellas en un ambiente relajado. Consulta la cartelera aquí: https://www.instagram.com/cinemaliveguadalajara/

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