Este fin de semana se presenta como una excelente oportunidad para salir de la rutina y disfrutar de todo lo que Guadalajara tiene preparado. La ciudad se convierte en el escenario perfecto para aprovechar el tiempo libre y descubrir nuevas experiencias.Ya sea que prefieras un plan tranquilo o algo más movido, la Perla Tapatía ofrece una amplia variedad de opciones que se adaptan a todos los gustos y estilos. Desde actividades culturales hasta propuestas de entretenimiento, hay alternativas para compartir en familia, con amigos, en pareja o incluso en solitario.Las calles, foros y recintos de la ciudad se llenan de propuestas que invitan a explorar nuevos espacios y vivir momentos distintos, sin importar la edad o los intereses de cada persona.Entre música, espectáculos en vivo, teatro, conciertos y mucho más, Guadalajara mantiene una cartelera diversa que garantiza opciones para todos, convirtiendo estos días en el pretexto ideal para salir y disfrutar al máximo.Una puesta en escena que aborda temas de identidad, territorio y memoria a través de una historia profunda y reflexiva.Una noche de música en vivo con el estilo característico de La Texana, ideal para quienes disfrutan del regional y sonidos alternativos.La apertura oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara con invitados especiales, alfombra roja y celebración cinematográfica.La cantautora mexicana llega con una presentación íntima llena de sensibilidad, folk y sonidos contemporáneos.Una propuesta escénica contemporánea que mezcla drama, simbolismo y una narrativa intensa para el público adulto.Tres proyectos musicales se reúnen en una noche alternativa con sonidos frescos, indie y una atmósfera íntima.Adaptación teatral inspirada en la famosa historia japonesa que combina fantasía, música y una gran producción visual.El reconocido cantante regiomontano ofrecerá un show con sus mayores éxitos y su característico estilo rock-pop.Una obra con enfoque social y emocional que explora las relaciones humanas desde una perspectiva intensa y actual.Uno de los encuentros más esperados del fin de semana para los aficionados al futbol con toda la emoción de la Liga MX.Una experiencia astronómica para observar planetas y aprender sobre el universo en un ambiente familiar y educativo.Una propuesta teatral con tintes de comedia y reflexión que invita al público a cuestionar la vida cotidiana.Un espectáculo musical que transporta al público al corazón del jazz clásico con una atmósfera elegante y vibrante.Una velada especial para los amantes de la música clásica con interpretaciones dedicadas a las obras de Mozart.La agrupación pondrá a bailar al público con sus grandes clásicos de cumbia en una noche llena de fiesta y nostalgia.Uno de los artistas más populares del pop latino llega con un show lleno de romanticismo, producción y grandes éxitos.Una exposición enfocada en cuidado profesional de la piel, cosmetología, aparatología, medicina estética y spas. Un homenaje musical para revivir los grandes éxitos de Soda Stereo y disfrutar de una noche llena de nostalgia rockera.Un evento ideal para los amantes de la cerveza artesanal con degustaciones, música y ambiente festivo al aire libre.Una producción escénica llena de magia y danza que revive la clásica historia de Peter Pan para toda la familia.Un espectáculo musical pensado para niños y familias con canciones divertidas, color y mucha interacción.La influencer y cantante presenta un show lleno de música, baile y entretenimiento para su público más joven.Una presentación que celebra las tradiciones mexicanas a través de la danza, música y vestuarios llenos de color.La agrupación chilena regresa con un concierto cargado de nostalgia para revivir sus mayores éxitos pop-rock.Una obra sensible y conmovedora que aborda problemáticas sociales desde una mirada humana y reflexiva.Un espectáculo artístico con elementos visuales y escénicos que mezcla fantasía, energía y expresión contemporánea.Proyecciones gratuitas en distintos parques de la ciudad para disfrutar del cine bajo las estrellas en un ambiente relajado. Consulta la cartelera aquí: https://www.instagram.com/cinemaliveguadalajara/* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP