Se incendia unidad del transporte público entre Periférico Norte y Artesanos

La mañana de este viernes se reportó el incendió de una unidad del transporte público sobre Periférico Norte Manuel Gómez Morín, en la esquina con avenida Artesanos, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

Este incidente ocurre en un contexto donde, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno de Jalisco, el padrón estatal de transporte público concentrado principalmente en el Área Metropolitana de Guadalajara cuenta con 4 mil 986 unidades. De estas, solo el 21% ha cumplido con el proceso de verificación vehicular y poco más de la mitad logró aprobar la prueba, evidenciando problemas en sus condiciones mecánicas.

Pérdida total de la unidad

De acuerdo con los reportes preliminares, la unidad fue consumida en su totalidad por el fuego, por lo que elementos de bomberos acudieron al sitio para controlar la emergencia.

Para sofocar el incendio, los rescatistas utilizaron una combinación de agua, espuma, polvo y químico seco debido a la presencia de combustible, lo que incrementaba el riesgo de propagación.

ESPECIAL

Además, se implementaron maniobras para contener el derrame mediante la construcción de un dique, con el objetivo de evitar que los residuos alcanzaran el sistema de drenaje. El incidente provocó afectaciones a la circulación mientras se realizaban las labores de emergencia.

Tras controlar las llamas, se solicitó el apoyo del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para realizar labores de limpieza en la red y prevenir afectaciones ambientales.

Hasta el momento no se ha informado sobre las posibles causas que originaron el incendio, ni se reportan personas lesionadas, ya que el conductor y los pasajeros evacuaron la unidad a tiempo. Por su parte, las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes por una posible falla mecánica.

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