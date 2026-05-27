El tiempo se agota de forma inminente para los automovilistas rezagados en Jalisco. A partir del próximo lunes 1 de junio, quienes circulen por las calles con láminas de diseños obsoletos, como las conocidas placas de "Maguey", "Minerva" o "Gota", serán acreedores a severas sanciones económicas.

Esta estricta medida entra en vigor justo después de que concluya formalmente el plazo legal para realizar el trámite de manera gratuita. Dicho beneficio estaba dirigido exclusivamente a los contribuyentes responsables que liquidaron sus adeudos vehiculares en tiempo y forma durante los meses anteriores.

A pesar de las múltiples prórrogas anunciadas previamente por la Secretaría de la Hacienda Pública, el padrón vehicular de la entidad aún registra un rezago sumamente importante. Las autoridades estatales confirman que miles de conductores han dejado este trámite obligatorio para el último minuto posible.

Hasta el corte oficial más reciente, todavía faltan más de 278 mil vehículos por sustituir sus láminas antiguas. En un claro contraste, cerca de un millón 421 mil contribuyentes ya cumplieron con la normatividad vigente y circulan sin ningún riesgo de ser sancionados en la vía pública.

¿De cuánto es la multa exacta y qué autoridad la aplica?

La aplicación directa de las infracciones quedará estrictamente en manos de los elementos operativos de la Policía Vial de Jalisco. Sin embargo, las autoridades han descartado tajantemente la implementación de operativos especiales o una "cacería de brujas" contra los conductores que sigan rezagados.

De acuerdo con lo estipulado en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado, la sanción económica por esta falta es considerable. La multa oscila entre 20 y 60 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en este año .

En términos monetarios reales, esto se traduce en un golpe directo y doloroso a tu economía familiar. Los infractores tendrán que pagar un monto mínimo de 2 mil 346 pesos, el cual podría elevarse fácilmente hasta los 7 mil 38 pesos dependiendo de la gravedad del caso.

Además de la costosa infracción, quienes no aprovechen los últimos días del programa gratuito tendrán que asumir el costo del canje extemporáneo. Este procedimiento rondará los 4 mil pesos adicionales, sumando el precio de las nuevas láminas y la obligatoria actualización del padrón vehicular.

Horarios extendidos en recaudadoras: ¿Desde qué hora puedes acudir?

Para desahogar la altísima afluencia de usuarios que se prevé en el cierre definitivo de la convocatoria, el gobierno estatal ha implementado medidas urgentes. El objetivo principal es agilizar los tiempos de espera y facilitar el cumplimiento de esta ineludible obligación fiscal para todos.

Carlos Arias Madrid, actual jefe del Servicio Estatal Tributario (SET), confirmó que se habilitarán muchas más ventanillas de atención al público. Las oficinas recaudadoras operarán con un horario extendido excepcional, abriendo sus puertas desde las 8:00 de la mañana hasta las 18:00 horas ininterrumpidamente.

"Invitamos a todos los ciudadanos que tienen derecho a realizar de forma gratuita el canje de placas a que lo realicen a la brevedad", detalló el funcionario. Asimismo, recordó que este viernes es el último día hábil para aprovechar este gran beneficio sin ningún costo adicional.

Consejos efectivos para evitar multas por placas viejas

Si formas parte del porcentaje de automovilistas que aún no actualiza sus metales, es absolutamente crucial actuar de inmediato. La prevención informada es tu única herramienta para evitar contratiempos legales con las autoridades viales a partir de la próxima semana en toda la entidad.

Sigue estos consejos clave para salir bien librado:

Ingresa hoy mismo al portal oficial de la Secretaría para programar tu cita.

Reúne tu identificación oficial, comprobante de domicilio reciente y las placas anteriores.

Acude a la recaudadora antes de las 18:00 horas del viernes.

Mantén la calma y verifica si tu caso aplica para atención directa en ventanilla sin cita previa.

CT