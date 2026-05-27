El verano de 2026 colocará a Jalisco frente a millones de miradas. Cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugarán en el Estado y convertirán la Perla Tapatía en uno de los grandes puntos de encuentro del torneo. Pero fuera del estadio, lejos de las pantallas gigantes y de las multitudes vestidas de verde, Jalisco guarda otra clase de experiencia: pueblos entre montañas, costas tropicales, mariachi sonando en plazas públicas, campos agaveros, lagos surcados de aves y ambiente citadino donde la cultura atraviesa la vida cotidiana. También existe una gastronomía profundamente ligada a la identidad regional, donde conviven mercados tradicionales, cantinas históricas y cocina contemporánea que reinterpretan sabores típicos del occidente mexicano.

El futbol es solo el inicio del viaje. Guadalajara se coloca dentro del mapa futbolístico internacional, pero lo hará desde una identidad cultural ligada al tequila, el mariachi y la tradición charra. Durante el torneo, el Centro Histórico se convertirá en uno de los principales puntos de convivencia mundialista entre plazas históricas, edificios coloniales y corredores peatonales. A esto se sumarán actividades artísticas, festivales callejeros y espacios públicos adaptados para recibir visitantes provenientes de distintas partes del mundo, en una ciudad que combina modernidad, tradición y una intensa vida cultural.

Pero una de las mayores ventajas de Guadalajara es su cercanía con otros destinos del Estado. A poco más de una hora se encuentra Tequila, Pueblo Mágico rodeado por campos de agave azul declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. El paisaje se extiende entre montañas cubiertas por hileras de agave donde todavía trabajan jimadores cortando pencas bajo el sol. En Tequila conviven destilerías centenarias, antiguas haciendas y recorridos donde puede conocerse el proceso completo de elaboración de la bebida más representativa del país. También existen experiencias ferroviarias como el José Cuervo Express o Tequila Express, que cruzan campos agaveros mientras pasajeros degustan tequila y gastronomía regional. Por las noches, las plazas del pueblo se llenan de música y turistas que recorren bares, terrazas y pequeñas calles empedradas rodeadas de fachadas color ocre.

Hacia el sur del Estado aparece la Ribera de Chapala, región donde el agua y la montaña transforman por completo el paisaje. El lago de Chapala, el más grande de México, funciona como refugio de artistas, viajeros y personas que buscan un ritmo mucho más pausado. Dentro de la ribera destaca Ajijic, Pueblo Mágico conocido por sus calles llenas de murales, galerías, cafés y restaurantes frente al lago. Caminar por el malecón durante el atardecer significa observar pescadores regresando, músicos tocando frente al agua y montañas bañadas por el oro del crepúsculo.

Más hacia la montaña, pueblos como Mazamitla y Tapalpa muestran otra cara del Estado: bosque, frío y caminos serranos. Mazamitla atrae por sus cabañas escondidas entre pinos, sus rutas de senderismo y recorridos en cuatrimoto atravesando la Sierra del Tigre. Durante las mañanas, la neblina suele cubrir los techos del pueblo mientras el olor a leña y café aparece entre calles empedradas. Las noches en Mazamitla suelen transcurrir entre fogatas, terrazas boscosas y restaurantes donde predominan bebidas calientes y cocina de montaña. Tapalpa, por otro lado, conserva un aire mucho más silencioso. Sus calles de adobe y techos de teja roja desembocan en plazas pequeñas rodeadas de bosque. Muy cerca se encuentran Las Piedrotas, enormes formaciones rocosas que sobresalen entre praderas y pinos; uno de los paisajes naturales más conocidos de Jalisco.

El Estado posee también destinos ligados profundamente a la música tradicional mexicana. Cocula, considerada cuna del mariachi, conserva plazas donde todavía es posible escuchar agrupaciones tradicionales mientras se sirve birria o tequila en restaurantes familiares. En distintas regiones del Estado sobreviven además fiestas patronales, ferias y celebraciones populares donde la música, la danza y las tradiciones locales continúan formando parte de la vida cotidiana.

Durante el Mundial, buena parte de la experiencia turística en Jalisco ocurrirá fuera de los estadios. Habrá conciertos, actividades culturales, proyecciones públicas y celebraciones distribuidas en distintos municipios. Sin embargo, el atractivo más fuerte del Estado sigue siendo esa mezcla entre paisaje y cultura que lo vuelve reconocible incluso para quienes nunca han estado ahí. El mariachi, el tequila y la charrería nacieron o crecieron en Jalisco, pero también se transformó en una región mucho más diversa: urbana y rural, contemporánea y tradicional al mismo tiempo. Por eso, cuando termine el partido y las calles comiencen a vaciarse, Jalisco seguirá ofreciendo otra clase de recorrido. Uno donde el viaje continúa entre lagos, agaves, montañas, pueblos y plazas llenas de música y tradición.

CT