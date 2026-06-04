Inauguran formalmente la Línea 5 al Aeropuerto de Guadalajara previo al Mundial 2026

A partir de este mismo 4 de junio las y los visitantes quienes lleguen o viajen al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y la ciudadanía en general, podrán hacer uso de la nueva Línea 5 del transporte público, que corre por la Carretera a Chapala hasta la terminal aeroportuaria de la ciudad.

A un año y dos meses del arranque de obras de esta nueva línea de transporte público, este día, a las 17:00 horas da inicio formalmente la operación al público de la nueva ruta al Aeropuerto de Guadalajara, que contará con 41 unidades eléctricas equipadas con aire acondicionado y con una capacidad de 130 pasajeros.

Este nuevo sistema de transporte masivo reducirá entre un 30 y 60% el tiempo de traslado a usuarios del transporte público de la zona, con frecuencias de paso de 15 minutos en cada ruta troncal y de 5 minutos sobre el corredor de Carretera Chapala.

Amilcar Lopez, director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), a cargo de esta nueva línea del transporte público, destacó que esta nueva unidad forma parte de las acciones impulsadas para que el transporte público creciera 46% en menos de años.

"Y no es solo el crecimiento en número, si no es también el crecimiento en la calidad del servicio en poner siempre al centro al usuario", señaló Amilcar Lopez.

Además, resaltó que las unidades que conforman esta nueva línea de transporte público son 100% eléctricas, beneficiando al medio ambiente y la calidad del aire.

Además, destacó que esta nueva línea representa un nuevo reto para el Siteur, pues será completamente operada por el organismo, desde su conducción hasta el recaudo.

Lo anterior, añadió Amilcar López, representa un crecimiento en cuanto a personal para garantizar su operación, sino también la extensión del sistema de trasbordos para las personas usuarias, abonando al ahorro en la economía.

En su intervención el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que esta nueva Línea 5 representa, en primer lugar, una mejora de una de las principales vías de ingreso y salida de la ciudad, al mejorar las condiciones que históricamente habían rezagado la movilidad integral.

Resaltó que gracias a los trasbordos, las personas quienes llegan al Aeropuerto Internacional de Guadalajara puedan conectar con el resto de Líneas de transporte, para llegar a sitios clave como el Parque Agua Azul, la Expo Guadalajara, el Centro de Guadalajara, de Zapopan y de Tlaquepaque, ya por supuesto, con el Estadio Guadalajara, clave en el desarrollo del Mundial de Fútbol FIFA 2026.

También destacó que esta nueva línea se concreta gracias al apoyo de la Federación, a través de la inversión por medio de Banobras, logrando una coparticipación con recursos estatales para que el sistema se extienda hasta Ixtlahuacán de los Membrillos en la siguiente etapa, beneficiando al corredor industrial de El Salto.

"La prioridad de este gobierno va a ser mejorar los sistemas de transporte público de nuestro estado, y por supuesto, también de nuestra ciudad. Ya estamos trabajando en la extensión de la Línea 5. Pero también ya estamos trabajando en la Línea 6, no puedo decir todavía dónde, pero ya lo estamos trabajando. Es otro sistema de transporte también para el Área Metropolitana de Guadalajara, intraurbano, va a ser un gran proyecto. El transporte público es la prioridad de este gobierno, y no con discursos sino con resultados", afirmó el gobernador.

La tarifa de esta nueva ruta de transporte tendrá un costo de 11 pesos mediante las tarjetas Mi Movilidad o la Tarjeta Única. Además, ofrecerá descuentos de 50 por ciento en trasbordos con Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada y las Líneas 1, 3 y 4 del Tren Ligero.

En su intervención, Diego Monraz, titular de la Secretaría de Transporte (Setran), agradeció a cada una y cada uno de los aliados que han permitido el diseño, construcción y operación, que sin su acompañamiento, afirmó, esta nueva línea de transporte no hubiera sido posible.

Karina Hermosillo, coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio, destacó que esta nueva línea beneficiará a las familias a ahorrar tiempo, que se traduce en bienestar y convivencia, además de que, afirmó, se trata de una obra que mejora la organización del territorio, pues gracias a la mejora de sus entornos, con banquetas, luminarias y ciclovía, que en general beneficia la movilidad integral de todas y todos.

En el evento también estuvo presente Carlos Mier y Terán Ordiales, de Banobras, quien dijo, esta obra representa una parte fundamental para que los los aeropuertos de las tres principales Zonas Metropolitanas del País puedan estar conectados directamente con la ciudad, con un buen sistema de transporte público, un bulevar en buenas condiciones, y una excelente imagen urbana para quienes llegan a la ciudad.

El nuevo sistema contempla un esquema de accesibilidad universal que incluye rampa de acceso, espacio para silla de ruedas con sujeción de seguridad, piso podotáctil y señalización en braille.

Horarios de operación y costos: -Del 4 al 7 de junio, el servicio será completamente gratuito, y estará listo para ser utilizado por las y los usuarios a partir de las 17:00 horas de hoy 04 de junio y hasta las 22:00 hrs. A partir de mañana y hasta el 7 de junio, operará de las 6:00 a las 22:00 . -Se prevé que en su operación regular, a partir del 8 de junio, el horario se amplíe de las 3:30 a las 22:30 hrs. Su costo a partir de ese día será de 11 pesos, con la tarjeta Mi Movilidad. -En el corredor operará una flota de 41 unidades 100% eléctricas, marca Volvo, con modelos 7800 Electric y Luminus BZR, únicas en México.

Cronología del desarrollo:

Enero de 2025: Arranque oficial de los trabajos físicos en la Carretera a Chapala.

Junio de 2025: Inicio de confinamiento de carriles y adaptación de las estaciones

Febrero de 2026: Arribo de las primeras unidades 100% eléctricas a la ciudad.

Mayo de 2026: Inician pruebas técnicas y operativas de la Línea 5

Marzo de 2026: Finalización en la construcción de las estaciones fijas.

29 de mayo de 2026: Entrega formal de toda la infraestructura y conclusión de la obra civil.

4 de junio de 2026: Inauguración oficial e inicio de operaciones

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