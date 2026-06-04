Este jueves 4 de junio arranca la Línea 5 Macro Aeropuerto, una solución que promete ahorrarte tiempo conectando el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Descubre cómo aprovecharla hoy mismo.

Este nuevo sistema de transporte masivo está diseñado para facilitar la movilidad de miles de personas en la ZMG. Se calcula que moverá a un promedio de 27 mil pasajeros al día, beneficiando tanto a turistas como a los usuarios que realizan este trayecto diariamente.

Rutas y tiempos de recorrido de la Línea 5

Para garantizar un flujo constante, el SITEUR ha establecido que las unidades tendrán una frecuencia de paso de 15 minutos. El sistema operará inicialmente con tres rutas troncales principales que circularán por el carril confinado de la carretera a Chapala, optimizando significativamente los traslados.

La Troncal 1 conectará el aeropuerto con la estación Chapalita Inn de Mi Macro Periférico. El tiempo de recorrido aproximado para esta ruta será de 50 minutos e incluirá un ramal especial que se habilitará durante los días de partido del Mundial y encuentros de Chivas en el Estadio AKRON.

Por su parte, la Troncal 2 llegará hasta el Parque Agua Azul en un tiempo estimado de 56 minutos, contando con 13 paradas oficiales. Finalmente, la Troncal 3 extenderá su recorrido hasta la Expo Guadalajara, tomando alrededor de 90 minutos a través de sus 16 paradas establecidas.

Conexiones clave con la red de transporte

Uno de los mayores beneficios de este proyecto es su integración total con la red de transporte masivo de la ciudad. A partir de Periférico, las troncales 2 y 3 operarán como camiones convencionales, pero permitirán transbordos estratégicos para los usuarios que necesiten cruzar la metrópoli.

La nueva línea ofrecerá conectividad directa con Mi Macro Periférico, así como con Mi Macro Calzada en la estación Agua Azul. Además, se enlazará con la Línea 1 del tren ligero en la estación Mexicaltzingo y facilitará el acceso hacia las Líneas 3 y 4, creando una red verdaderamente integral.

Horarios especiales y flota eléctrica

El horario regular de Mi Macro Aeropuerto será de las 03:30 a las 22:30 horas. Sin embargo, Amílcar López Zepeda, director del SITEUR, precisó que durante los primeros tres días de operación (del 4 al 6 de junio), el servicio será de 06:00 a 22:00 horas para ajustar la logística.

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La sustentabilidad es otro pilar de este lanzamiento, ya que el servicio arranca con una flota moderna y ecológica. Operarán 10 unidades articuladas eléctricas de 18 metros y 31 unidades duales eléctricas de 12 metros, marcando un hito en la modernización del transporte público jalisciense.

Tips rápidos para usar la Línea 5

Planifica tu tiempo: Considera los 15 minutos de frecuencia de paso entre cada unidad.

Considera los 15 minutos de frecuencia de paso entre cada unidad. Identifica tu troncal: Revisa si te conviene la T1 (Periférico), T2 (Agua Azul) o T3 (Expo).

Revisa si te conviene la T1 (Periférico), T2 (Agua Azul) o T3 (Expo). Atención al horario: Recuerda que hasta el sábado 6 de junio, el servicio inicia a las 06:00 horas.

Recuerda que hasta el sábado 6 de junio, el servicio inicia a las 06:00 horas. Aprovecha las conexiones: Usa tu tarjeta de movilidad para transbordar hacia el Tren Ligero o el Macrobús.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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