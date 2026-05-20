Manejar todos los días por las congestionadas calles del Área Metropolitana de Guadalajara puede convertirse en un verdadero desafío para cualquier conductor, pero el auténtico dolor de cabeza llega cuando recibes una infracción de tránsito por una regla que ni siquiera sabías que existía y que afecta tu presupuesto mensual de forma inesperada.

La gran mayoría de los automovilistas tapatíos conoce a la perfección las sanciones más básicas y comunes que se aplican en la ciudad: pasarse un semáforo en luz roja, exceder el límite de velocidad en avenidas principales o cometer la grave imprudencia de conducir bajo los efectos del alcohol, las cuales siempre están en el radar de todos.

Sin embargo, la actual Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco esconde en sus diversos artículos algunas prohibiciones muy específicas que suelen pasar totalmente desapercibidas para el automovilista promedio, pero que las autoridades de tránsito están vigilando y sancionando con un rigor cada vez mayor durante este año para garantizar el orden vial.

Las infracciones fantasma que nadie te cuenta en la ciudad

Según el artículo 176 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, una de las multas menos conocidas por los ciudadanos, pero que es aplicada por los elementos de la Policía Vial en sus operativos diarios, es la de circular en reversa por una distancia mayor a diez metros, realizar vueltas en sitios estrictamente prohibidos por la señalética o estacionarse en sentido contrario a la circulación, lo cual te hará acreedor a una sanción económica inmediata.

Otra falta que sorprende es la de producir ruido excesivo e innecesario con el claxon o traer un mofle ruidoso en el vehículo; esta es una práctica sumamente común en las horas pico que las autoridades ya están castigando para reducir la severa contaminación acústica en la metrópoli.

Además, el acto de arrojar basura, colillas de cigarro u otros objetos desde el interior del vehículo en movimiento hacia la vía pública no solo representa una lamentable falta de cultura cívica que ensucia las calles, sino que constituye una infracción vial formalmente establecida.

El costoso error del porta placas que vaciará tu cartera

Pero si hablamos de sanciones que realmente lastiman el bolsillo, la Secretaría de Transporte ha puesto una especial y estricta atención en todos aquellos vehículos que circulan diariamente con las placas ocultas, alteradas o ilegibles por cualquier tipo de material, incluyendo los populares porta placas que entregan las agencias automotrices.

Con la reciente actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que entró en vigor en febrero de 2026, esta severa multa puede ir desde los 17 mil 596 hasta los exorbitantes 23 mil 462 pesos, lo que representa un fuerte golpe para cualquier economía familiar que no esté preparada para este gasto.

Recomendaciones para evitar fraudes en vialidad

Para que no caigas en estas costosas trampas legales ni seas víctima de estafas, aquí te compartimos una lista de consejos clave:

1) Retira de inmediato cualquier marco que obstruya tu matrícula.

2) Usa el claxon solo en emergencias reales.

3) Nunca lleves a menores de 12 años en los asientos delanteros.

4) Ignora mensajes de texto sobre supuestas multas urgentes.

Precisamente sobre este último punto, el Gobierno de Jalisco ha alertado de manera urgente sobre una ola de mensajes falsos que exigen pagos inmediatos bajo amenaza de corralón; mantenerte siempre bien informado sobre estas normativas viales no solo te ahorra mucho dinero, sino que contribuye activamente a generar una mejor convivencia en las calles de nuestro estado.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO