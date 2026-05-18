INAPAM 2026: Requisitos exactos para recibir el pago triple en mayo

A diferencia de otros meses del año, este mayo de 2026 presentará una coincidencia estratégica en los calendarios de pagos para los adultos mayores en México que cuenten con su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). En esta nota te contamos todos los detalles requeridos.

¿Qué necesitas para el “pago triple” del INAPAM?

Contrario a lo que se difunde en ciertas cadenas de mensajes, el Inapam no emite un cheque de tres cifras por sí solo ni regala dinero extra. La realidad es que este "pago triple" es la suma de tres fuentes de ingresos distintas que, por estricta ley y calendario, se depositan juntas durante este mes.

El requisito para tener el “pago triple” es estar dado de alta en el programa de Vinculación Productiva. Esta iniciativa gubernamental tiene como objetivo reinsertar a las personas de la tercera edad en empleos formales, respetando siempre sus capacidades físicas y tiempos.

Bajo este esquema de inclusión, los adultos mayores no solo recuperan su independencia económica, sino que también acceden a todas las prestaciones de ley correspondientes. Es aquí donde la dinámica del mes de mayo entra en acción, combinando los beneficios sociales con los derechos laborales ganados a pulso.

Los tres depósitos clave que transforman tu economía en mayo 2026

El primer pilar de este ingreso múltiple es la Pensión Bienestar, gestionada por la Secretaría de Bienestar. Durante estas semanas de mayo, se realiza la dispersión habitual correspondiente al bimestre en curso; mayo-junio, garantizando el apoyo para todos los adultos mayores inscritos en el programa.

El segundo componente de este beneficio es el salario mensual regular que el beneficiario percibe por su trabajo formal. Al estar vinculados a empresas socialmente responsables a través del instituto, los adultos mayores tienen garantizada su nómina quincenal o mensual sin retrasos.

El tercer elemento de este esperado "pago triple", es el Reparto de Utilidades (PTU). Por ley, las empresas en territorio nacional deben entregar esta prestación a sus trabajadores formales a más tardar el 31 de mayo, sumando un monto extra muy esperado por la clase trabajadora.

Requisitos indispensables para no quedarte fuera del programa

Si ya cuentas con tu credencial vigente, el siguiente paso es acudir a un módulo oficial para solicitar tu ingreso al mercado laboral. Los asesores te ayudarán a encontrar una vacante específica que se ajuste a tu experiencia previa, tus habilidades manuales y tu zona de residencia actual.

Para agilizar tu trámite sin contratiempos y asegurar tu participación, te recomendamos:

Tener 60 años cumplidos y llevar tu identificación oficial vigente

Presentar un comprobante de domicilio reciente y tu CURP actualizada

Mostrar tu tarjeta del instituto en buen estado para llenar la solicitud de inclusión laboral.

Es importante recordar que los depósitos de los programas sociales federales se realizan de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar. Por ello, verifica con anticipación que tu plástico esté activo y que no tengas bloqueos por un NIP incorrecto antes de acudir a retirar tu dinero al cajero automático.

Finalmente, te recomendamos mantenerte informado únicamente a través de los canales oficiales del gobierno y evitar compartir datos personales sensibles en redes sociales.

Proteger tu información financiera es tan importante como aprovechar al máximo estos beneficios diseñados para mejorar tu calidad de vida en esta etapa dorada.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO