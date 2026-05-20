La SEJ reitera cómo quedó el calendario escolar de junio en Jalisco: días de clases a distancia por el Mundial 2026

Si tienes hijos en educación básica, organizar tus tiempos durante junio será clave. La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) ya definió qué días no habrá clases en las aulas para los estudiantes y cuándo concluirá oficialmente el ciclo escolar 2025-2026, en un mes marcado también por la realización de partidos del Mundial 2026.

Durante las últimas semanas surgieron distintas versiones sobre un posible cierre anticipado del ciclo escolar en todo el país. La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado, había planteado terminar las clases el 5 de junio a nivel nacional, con el objetivo de reducir afectaciones por las altas temperaturas y facilitar la movilidad durante la Copa Mundial 2026. Tras días de charlas con los secretarios de educación estatales, se decidió mantenerlo como estaba al inicio.

X / @SEP_mx

Sin embargo, este mismo día el titular de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), Juan Carlos Flores Miramontes, reiteró en sus redes sociales que la Entidad mantendrá su propio calendario escolar. El funcionario señaló que una reducción repentina del ciclo afectaría el aprendizaje de los estudiantes y complicaría la organización de muchas familias trabajadoras.

Con ello, Jalisco confirmó que continuará con el esquema académico previsto. Las últimas semanas de junio se utilizarán para concluir proyectos integradores y aplicar evaluaciones finales, antes de pasar al siguiente grado escolar.

Días de clases virtuales en Jalisco por el Mundial 2026

Aunque el calendario escolar no será recortado, sí tendrá ajustes operativos para adaptarse a las condiciones que enfrentará la ciudad durante el Mundial 2026. Este miércoles 20 de mayo, el secretario Flores Miramontes recordó en sus redes sociales que Guadalajara, al ser una de las sedes oficiales de la competencia internacional, registrará un incremento considerable en el tráfico vehicular, además de cierres viales y operativos especiales de seguridad.

Para proteger a la comunidad escolar, evitar el caos vial y garantizar que el programa educativo siga su curso, el titular de la SEJ recordó que ya se tiene definido un esquema temporal de educación a distancia. Los alumnos no tendrán que asistir a los planteles en fechas específicas, pero deberán cumplir con sus actividades desde casa.

Las fechas marcadas en el calendario y que Flores Miramontes reiteró hoy son:

Jueves 11 de junio: Clases virtuales obligatorias en todo el Estado de Jalisco. Esto se debe a la ceremonia inaugural del torneo y al primer partido que albergará la ciudad.

Esto se debe a la ceremonia inaugural del torneo y al primer partido que albergará la ciudad. Jueves 18 de junio: Educación a distancia exclusiva para las escuelas ubicadas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) .

Educación a distancia . Martes 23 de junio: Suspensión de actividades presenciales únicamente en los planteles del AMG.

Suspensión de actividades presenciales Viernes 26 de junio: Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar.

Es importante destacar que los municipios que conforman el AMG y que aplicarán esta medida restrictiva incluyen a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez. Si vives o tu hijo estudia fuera de esta zona metropolitana, las clases presenciales continuarán con total normalidad.

X / @JCFloresMiramon

Fechas clave para el fin de clases

Con las dudas despejadas sobre la dinámica del mes mundialista, la pregunta que todos los padres y tutores se hacen es: ¿cuándo inician oficialmente las tan anheladas vacaciones de verano?

De acuerdo con el calendario ajustado y publicado por las autoridades de Jalisco, el fin de clases ordinarias en las aulas será el martes 30 de junio. A partir de ese momento, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de su receso escolar de verano.

El personal docente y administrativo permanecerá en las escuelas un poco más de tiempo para cerrar el año. Los maestros participarán en la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar el 1 de julio y en un taller intensivo de formación continua los días 2 y 3 de julio. Del 6 al 14 de julio se ofrecerán actividades pedagógicas complementarias opcionales, y el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente para los trabajadores de la educación el 15 de julio.

Mantente atento a los comunicados oficiales de tu plantel educativo para conocer los detalles específicos sobre la entrega de tareas y la conexión a plataformas durante los días de clases a distancia. ¡Planifica con tiempo, apoya a tus hijos en la recta final y evita contratiempos en este cierre de ciclo!

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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