Las calles del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se han convertido en el escenario de una práctica tan peligrosa como costosa: los arrancones clandestinos. Ante el aumento de estos eventos, el Gobierno de Jalisco ha decidido aplicar mano dura, implementando sanciones económicas que han tomado por sorpresa a miles de tapatíos.

No se trata de una simple infracción de tránsito, sino de una medida que busca limitar por completo las carreras ilegales que ponen en riesgo la vida de peatones y automovilistas cada fin de semana.

Dicha penalización no tiene un fin meramente recaudatorio, sino que busca disuadir a los jóvenes y adultos que utilizan las avenidas principales como pistas de carreras improvisadas, ignorando los límites de velocidad y las normas básicas de convivencia urbana.

La multa poco conocida de la Ley de Movilidad que podría quitarte el auto

De acuerdo con el Artículo 174 de la reciente actualización de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, las multas por participar en estas maniobras alcanzan cifras mayores. Los conductores que sean sorprendidos compitiendo en la vía pública pueden enfrentarse a infracciones que superan los 22 mil pesos mexicanos.

A pesar de todo lo anterior, no necesitas estar solo al volante para ser sancionado. La ley establece que los "espectadores pasivos" también son cómplices del delito. Si la Policía Vial te sorprende estacionado o de pie observando estos arrancones, serás acreedor a la misma multa que los corredores.

Además, los vehículos de los espectadores que se encuentren en el radio de la competencia son remitidos inmediatamente al corralón. Recuperar tu automóvil implicará pagar el arrastre de la grúa, los días de resguardo y, por supuesto, la infracción principal. Aquí te dejamos algunas recomendaciones básicas:

Aléjate de inmediato si notas que varios autos se agrupan para competir.

No te detengas a grabar con tu celular, ya que tu presencia te convierte en infractor.

Reporta cualquier actividad sospechosa a las autoridades locales.

Operativos de la Setran

Para garantizar el cumplimiento de esta estricta normativa, la Secretaría de Transporte (Setran), en coordinación con autoridades municipales, ha intensificado los operativos nocturnos en los puntos más conflictivos de la ciudad. Zonas como el Circuito JVC, la avenida López Mateos y diversas vialidades de Zapopan y Tlajomulco están bajo vigilancia constante.

La próxima vez que escuches el rugir de los motores y el rechinar de las llantas en tu colonia, piénsalo dos veces. La curiosidad no solo mató al gato, sino que también puede dejarte sin aguinaldo y sin medio de transporte.

IIEG advierte sobre el aumento de accidentes viales fatales en el Estado

El endurecimiento de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco responde a una alarmante realidad en las calles. De acuerdo con datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) y el Inegi, el Estado ocupó el segundo lugar a nivel nacional en accidentes de tránsito fatales durante 2024. En ese año se registraron 17 mil 956 siniestros viales, de los cuales 362 resultaron en fatalidades, lo que representó un incremento del 19% en muertes por accidentes de tránsito en comparación con 2023.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO