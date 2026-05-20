Por ébola, Secretaría de Salud Jalisco refuerza vigilancia en aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta

Tras el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informó que reforzarán la vigilancia en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, incluyendo el puerto marítimo.

El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, detalló que se reforzará el número de personal, pruebas de laboratorio y adquisición de fármacos. Asimismo, dijo que los hospitales civiles contarán con un área estéril para pacientes infectológicos en aislamiento.

"Vamos a suponer que recibiéramos a un paciente (pasajero) que viene febril, con manifestaciones respiratorias y con alguna manifestación hemorrágica. Ese paciente inmediatamente tiene que entrar a aislamiento, inmediatamente tiene que entrar a un protocolo de transportación para atención hospitalaria en condiciones de aislamiento y para eso existen cápsulas especiales para transportación de pacientes infecto-contagiosos", detalló.

Explicó que todas las pruebas de laboratorio se concentrarán en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemeológicos (InDRE), sin embargo, el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Jalisco, que es considerado el segundo en importancia por la calidad y capacidad en realización de pruebas, podría ser acreditado por parte del InDRE para también realizar pruebas.

Selección de la RDC tiene revisiones médicas continuas

"Por el momento se estima que no vamos a tener necesidad de realizar un número significativo de pruebas porque, por ahora, y de acuerdo con la experiencia acumulada con otros brotes, muy pocos casos ocurrieron fuera del territorio africano" , indicó.

El funcionario reconoció que el brote que se tiene actualmente está presentando incrementos, pero descartó que vaya a llegar a tener la dimensión del registrado entre 2014 y 2016.

"Va a ser muy poco probable que México reciba algún paciente en la fase sintomática", sostuvo.

Añadió que a nivel nacional se tiene un recurso económico cercano a los 50 millones de pesos y en Jalisco habrá un recurso para la emergencia epidemiológica.

Aclaró que tanto jugadores como cuerpo técnico de la República Democrática del Congo, que jugarán en Guadalajara contra Colombia como parte del desarrollo del Mundial de Futbol 2026, ya tienen revisiones médicas continuas.

"En todo caso, estaremos muy pendientes de visitantes que pudieran venir tanto de la República Democrática del Congo como de Uganda, pero también de cualquier visitante internacional que pudiera, previo a su llegada, haber tenido un paso por estas regiones afectadas por el ébola", concluyó.

El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda fue declarado emergencia de salud pública de preocupación internacional y es un motivo de alarma, principalmente por la "magnitud y rapidez" con que se propaga, reconoció este martes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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MB