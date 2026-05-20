El peso mexicano abre la jornada de este miércoles de mayo con cierta estabilidad, pues cede algo de terreno frente al dólar estadounidense.

Según datos del mercado financiero recopilados por el portal de Bloomberg alrededor de las 08:10 horas de este día, el tipo de cambio se ubica en 17.3868 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.03% con respecto al cierre de anoche, cuando rondó los 17.4106 pesos.

En las últimas 24 horas, el tipo de cambio se ha movido en un rango de 17.40 a17.41 pesos por dólar; en cambio, en las últimas cincuenta y dos semanas su valor ha variado de los 17.08 a los 19.45. La fluctuación de este atiende a un ligero estancamiento en la economía del país.

Por otro lado, el tipo de cambio del Diario Oficial de la Federación (DOF), establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 17.3968 pesos por dólar. En los últimos días, la tendencia del dólar va a la baja.

Las fluctuaciones recientes del tipo de cambio también responden a los últimos indicadores macroeconómicos. De acuerdo con los últimos reportes, la inflación en México mostró una moderación significativa, con la inflación general desacelerándose al 4.45% y la subyacente cayendo al 4.26% entre mediados de marzo y abril de 2026.

Si bien estos datos respaldaron la reciente decisión del Banco de México de ajustar su tasa de interés de referencia, situándola en un 6.50 por ciento; el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos sigue siendo un soporte frágil para evitar una depreciación mayor de la moneda.

¿Cuál es el valor de otras divisas?

Este miércoles 20, las principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran depreciación frente al dólar. El peso mexicano es la novena divisa mal posicionada en su tipo de cambio; le antecede el peso dominicano. En ganancias, encabezan el peso argentino y el boliviano.

Desde el ámbito de los mercados internacionales, fuentes externas indican un reacomodo en las posiciones de los inversionistas. Según datos recientes del Chicago Mercantile Exchange (CME), uno de los principales centros financieros globales para la negociación de futuros, las expectativas sobre el peso mexicano mostraron un leve repunte especulativo a favor de su apreciación.

Sin embargo, analistas de firmas como EBC Financial Group señalan que el comportamiento observado en los últimos días sugiere un ajuste defensivo en los portafolios de inversión. Cautela que refleja el temor a que la Reserva Federal mantenga los costos de endeudamiento elevados por un periodo más prolongado, limitando el margen de ganancia para las monedas emergentes.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy, 20 de mayo de 2026, en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Banorte 16.20 17.70 Banamex 16.87 17.83 BBVA Bancomer 16.56 17.69 Banco Azteca 16.00 18.24

Conoce las mejores opciones para comprar y vender dólares este 20 de mayo

De acuerdo con los datos mostrados arriba, hoy 20 de mayo, la mejor opción para vender dólares esta mañana es Banamex, mientras que la mejor para adquirirlos es BBVA.

Considera que la cotización del dólar fluctúa a lo largo del día debido a los factores de oferta-demanda, junto a los sucesos de geopolítica que suceden en el mundo. Si realizarás una operación financiera, te recomendamos revisar su valor con regularidad.

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AO

