Llegar a casa después de una jornada agotadora recorriendo las calles de Guadalajara y encontrar un automóvil desconocido bloqueando el acceso a tu propiedad es, sin duda, una de las situaciones más frustrantes que enfrentan los ciudadanos a diario.

La primera reacción de muchos tapatíos ante esta invasión de su espacio es buscar una solución rápida y vengativa, siendo la opción más popular desinflar o ponchar los neumáticos. Sin embargo, tomar la justicia por mano propia en un momento de enojo incontrolable puede transformar a la víctima de la obstrucción en un victimario legal en cuestión de segundos, complicando severamente la situación para el dueño de la casa .

¿Qué dice la ley sobre dañar un auto ajeno en la vía pública?

Aunque el vehículo estacionado esté cometiendo una clara infracción al obstruir tu propiedad privada, dañar sus llantas, romper sus cristales o afectar cualquier otra parte de la carrocería es un acto completamente ilegal y penado por las autoridades estatales .

De acuerdo con las normativas vigentes establecidas en el Código Penal del Estado de Jalisco, esta acción impulsiva se tipifica directamente bajo el delito de daño en las cosas , lo cual acarrea consecuencias serias que van más allá de un simple regaño.

Esto significa que el dueño del automóvil afectado, a pesar de haber cometido una falta vial al estacionarse mal, tiene todo el derecho de acudir al Ministerio Público y presentar una querella formal en tu contra por los daños ocasionados a su patrimonio.

Si esto ocurre y se comprueba tu culpabilidad mediante cámaras de seguridad o testigos, estarás obligado por la ley a pagar la reparación total del daño , lo que incluye el costo de los neumáticos nuevos, la instalación y los posibles gastos legales derivados del proceso.

La verdadera sanción económica para quien bloquea tu cochera

Por supuesto, el conductor irresponsable que se estacionó frente a tu casa no está exento de responsabilidades, ya que está violando flagrantemente las normas de tránsito locales al impedir el libre acceso a un domicilio particular .

La Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco establece de manera muy clara y contundente que obstruir el acceso a una cochera es una infracción vial que amerita una sanción económica inmediata para el propietario del vehículo.

Además de la dolorosa sanción económica que deberá pagar en la recaudadora, el vehículo infractor puede ser remitido directamente al corralón, sumando a la cuenta del conductor los elevados costos del arrastre de grúa y el almacenaje diario del automóvil en el depósito vehicular.

¿Cómo actuar legalmente y sin riesgos ante un invasor de espacios?

La mejor manera de resolver este molesto conflicto sin poner en riesgo tu patrimonio, tu tranquilidad ni tu libertad es actuar con la cabeza fría, respirar profundo y seguir estrictamente el protocolo legal. Debes comunicarte inmediatamente con la Policía Vial a través de los números de emergencia oficiales para reportar que un automóvil está bloqueando el libre tránsito de tu domicilio y solicitar que una unidad de apoyo acuda para levantar la infracción correspondiente.

Mientras esperas a que lleguen las autoridades competentes, te recomendamos aplicar estos tips rápidos para protegerte: primero, toma fotografías claras del auto invasor donde se aprecien perfectamente las placas, el modelo y el bloqueo de tu entrada; segundo, no confrontes al conductor si aparece repentinamente, evitando cualquier tipo de violencia verbal o física; y tercero, muestra tus documentos de propiedad o identificación si el oficial de tránsito te los solicita para proceder legalmente con el retiro en grúa.

Recuerda siempre que la paciencia es tu mejor aliada en estos casos tan estresantes; dejar que la ley se encargue de sancionar al infractor te evitará costosos dolores de cabeza, prevendrá demandas innecesarias y mantendrá tu historial penal completamente limpio.

Descubre qué dice la ley en Jalisco, las multas reales por obstruir cocheras y cómo solucionar este problema sin arriesgar tu patrimonio ni tu libertad hoy mismo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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