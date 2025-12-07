Entre libros, separadores y votos: la FIL Guadalajara como escenario de una historia de amor

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara no sólo se respira el inconfundible olor a tinta y papel. También se respira amor. Así lo demuestran Pau y Pepe, quienes regresaron este 2025 a los pasillos de la Expo Guadalajara con atuendo nupcial —ella con vestido de novia, él con su traje— para rendir tributo al lugar donde comenzó todo.

Su historia surgió lejos de Tinder o Bumble: bastó con coincidir en un evento en el salón Enrique González Martínez durante la edición de 2019. Ahí, entre charlas y presentaciones, intercambiaron separadores, un gesto mínimo que terminó marcando el inicio de una relación que hoy celebra matrimonio.

Después de aquel primer encuentro, se siguieron en redes sociales. No fue hasta el Día del Libro de 2021, el 23 de abril, cuando retomaron la conversación: mensajes, intereses compartidos y, con el tiempo, una amistad sólida. Durante la FIL de 2023 convivieron largo rato, entre pasillos, firmas y cafés, y fue entonces cuando decidieron arriesgarse. Ya no querían ser sólo amigos; querían intentar algo más.

La apuesta prosperó. El amor que nació entre estantes se formalizó el pasado 25 de octubre, cuando se casaron. Y este año, como un acto simbólico, volvieron a la feria donde todo comenzó. La escena sorprendió a visitantes y expositores: Pau caminando entre los stands con su vestido blanco; Pepe, sonriente, con el traje de boda. Ambos posaron frente a salas, editoriales y rincones que marcaron su historia, inmortalizando en fotografías la relación que encontraron entre libros.

“Queríamos regresar al lugar que nos unió”, compartieron mientras saludaban a curiosos que pedían una foto o preguntaban la razón del atuendo. Para ellos, la FIL no es sólo un evento cultural, sino la geografía sentimental de su historia: el punto de partida, el escenario donde se reconocieron, el espacio que los acompañó mientras descubrían que había algo más que coincidencia.

En una feria acostumbrada a presentar libros, voces y nuevas historias literarias, la de Pau y Pepe se volvió parte del anecdotario emocional que cada año surge entre sus visitantes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

