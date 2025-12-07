Este día, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los estados que esperan lluvias en los próximos días, entre ellos se encuentra Jalisco. Se prevé, además, que llueva en Guadalajara dentro de los próximos tres días. Aquí los detalles.Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se extenderá sobre el noroeste y norte de México, mientras que el río atmosférico persistirá desde el occidente hasta el norte del territorio nacional, originando ambiente frío a muy frío, chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas.A su vez, un canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, oriente, sur y sureste del territorio mexicano.Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos en Jalisco y otros estados:A continuación, te compartimos el pronóstico del clima para Jalisco, con enfoque en Guadalajara, para los próximos tres días en los que se prevén lluvias, según información del SMN. Toma precauciones.Se prevén intervalos de chubascos (5 a 25 mm), con temperaturas máximas de 35 a 40 °C y mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada.Probabilidad de lluvia en Guadalajara:Se prevén intervalos de chubascos, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C y mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada.Probabilidad de lluvia en Guadalajara:Se prevén Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm), con temperaturas máximas de 35 a 40 °C y mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada.Probabilidad de lluvia en Guadalajara:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF