Este día, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los estados que esperan lluvias en los próximos días, entre ellos se encuentra Jalisco. Se prevé, además, que llueva en Guadalajara dentro de los próximos tres días. Aquí los detalles.

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se extenderá sobre el noroeste y norte de México, mientras que el río atmosférico persistirá desde el occidente hasta el norte del territorio nacional, originando ambiente frío a muy frío, chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas.

A su vez, un canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, oriente, sur y sureste del territorio mexicano.

Los efectos en Jalisco este 7 de diciembre

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos en Jalisco y otros estados:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Nayarit, Jalisco , Colima y Michoacán.

: Nayarit, , Colima y Michoacán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Sinaloa, Nayarit, Jalisco , Colima, Michoacán, Tabasco y Quintana Roo.

: Sinaloa, Nayarit, , Colima, Michoacán, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo : zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Efectos meteorológicos en Guadalajara

A continuación, te compartimos el pronóstico del clima para Jalisco, con enfoque en Guadalajara, para los próximos tres días en los que se prevén lluvias, según información del SMN. Toma precauciones.

Lunes 8 de diciembre

Se prevén intervalos de chubascos (5 a 25 mm), con temperaturas máximas de 35 a 40 °C y mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada.

Probabilidad de lluvia en Guadalajara:

10 % a las 15:00 horas

30 % a las 16:00 horas

20 % a las 17:00 horas

30 % a las 18:00 horas

20 % a las 19:00 horas

10 % a las 20:00 horas

10 % a las 22:00 horas

10 % a las 23:00 horas

10 % a las 00:00 horas

Martes 9 de diciembre

Se prevén intervalos de chubascos, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C y mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada.

Probabilidad de lluvia en Guadalajara:

10 % a la 01:00 hora

10 % a las 02:00 horas

10 % a las 15:00 horas

20 % a las 16:00 horas

20 % a las 17:00 horas

20 % a las 18:00 horas

10 % a las 19:00 horas

10 % a las 20:00 horas

Miércoles 10 de diciembre

Se prevén Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm), con temperaturas máximas de 35 a 40 °C y mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada.

Probabilidad de lluvia en Guadalajara:

10 % a las 15:00 horas

20 % a las 18:00 horas

