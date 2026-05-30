Esta mañana se reportaron varios enfrentamientos entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y civiles armados en los municipios de Zitácuaro y Cotija de la Paz, Michoacán, y Quitupan, Jalisco.

De acuerdo con información preliminar, se registraron tres personas muertas, cinco detenidos, así como el aseguramiento de cinco armas largas, cartuchos, chalecos balísticos y un vehículo , además de bloqueos carreteros y de vialidades y quema de vehículos y camiones del transporte público; se presume que podría tratarse de integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG) y del grupo criminal conocido como Los Correa, quienes mantienen una alianza en la zona.

Alrededor de las 9:00 horas, personas armadas a bordo de tres vehículos dispararon en contra de personal militar del 12/o Batallón de Infantería de la Sedena , quienes realizaban un recorrido de vigilancia en la localidad de Aputzio de Juárez, en Zitácuaro. Los sujetos huyeron del lugar, pero un automóvil quedó rezagado y sus tripulantes fueron detenidos.

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En el sitio se aseguraron cinco armas largas, dos cortas y un vehículo, así como más de 370 cartuchos de distintos calibres, un equipo antidron, cinco uniformes y cinco chalecos balísticos tipo Sedena. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al punto para recabar indicios y comenzar las investigaciones correspondientes. No se reportaron militares lesionados tras los hechos.

Luego de la balacera, se registraron bloqueos carreteros y en vialidades y la quema de vehículos y unidades del transporte público. El Ayuntamiento de Zitácuaro informó que los puntos afectados fueron San Felipe, Puente de Fierro, Hucaz y la salida a Aputzio de Juárez. Alrededor de las 15:00 horas indicó que las vialidades habían sido liberadas.

En tanto, ocurrió otro enfrentamiento entre militares y civiles armados en Cotija de la Paz, Michoacán, y que concluyó en Quitupan, Jalisco –a alrededor de 30 kilómetros de distancia-. De acuerdo con los primeros reportes, la balacera inició la mañana de este sábado en el estado vecino, cuando personal del 17/o Batallón de Infantería de la Sedena detectó a sujetos armados a bordo de dos camionetas tipo pick-up.

Los hombres dispararon en contra de los elementos castrenses y huyeron con dirección a Jalisco , momento en el que inicia una persecución que concluyó en la comunidad Benito Juárez, en Quitupan, en la región Sureste de la entidad.

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Tras el enfrentamiento, tres presuntos delincuentes fueron abatidos. Personal de la Fiscalía de Jalisco y de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron al sitio para recabar indicios y realizar las indagatorias correspondientes.

En el lugar se aseguraron varias armas, que quedaron a disposición de la dependencia federal, misma que iniciará una carpeta de investigación por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Dos de los tres hombres muertos en el lugar vestían uniformes tácticos; todos portaban armas largas . También se aseguraron dos vehículos, uno de los cuales no estaba inscrito en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

En el municipio de Cotija de la Paz, Michoacán, el CNG y el grupo criminal independiente de Alfonso Fernández Magallón, alías "Poncho la Quiringa", mantienen una disputa por el control territorial.

De acuerdo con información del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI por sus siglas en inglés), Fernández Magallón es líder del Cártel de los Reyes, una facción de Cárteles Unidos designada por el Departamento de Estado de EU como Organización Terrorista Extranjera. El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de "Poncho la Quiringa".



JM