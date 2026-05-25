Luego de que se diera a conocer la situación de inseguridad que vive Colima , el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Seguridad del Estado, afirmó que mantiene la vigilancia en sus límites con la entidad vecina, a fin de salvaguardar la seguridad de las y los jaliscienses.

Los límites carreteros mantienen la supervisión con diversas unidades y elementos que buscan disuadir cualquier actividad delictiva que pudiera extenderse hasta territorio jalisciense.

Violencia en Tecomán dejó heridos y un presunto agresor abatido

La situación de violencia en aquella entidad abarca diversos bloqueos y enfrentamientos, como el ocurrido en el municipio de Tecomán, incidentes tras los cuales se reporta un presunto civil armado abatido, así como dos agentes de la Fiscalía Estatal lesionados.

Hasta el momento se descarta en Jalisco cualquier afectación.

Otros de los delincuentes lograron huir, comenzando así la quema de vehículos de carga y particulares.

De forma extraoficial se informó que dos elementos municipales de Tecomán también resultaron heridos.

Gobierno de Colima detalla origen del enfrentamiento

Al respecto del hecho, el Gobierno de Colima informó, a través de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima, que los hechos derivaron de un enfrentamiento que comenzó cerca de la población de Caleras, en el municipio de Tecomán.

X / @gobiernocolima

Integrantes de la Policía Investigadora realizaban tareas relacionadas con un reporte realizado a la línea de emergencia 911, cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego por los ocupantes de un vehículo, resultando heridos dos agentes y uno de los agresores sin vida en el lugar de los hechos, añadió la autoridad colimense.

Delincuentes incendiaron vehículos durante operativo

"Tras este suceso se implementó un operativo por parte de las instituciones federales y estatales de seguridad y procuración de justicia para la ubicación y captura de los agresores; lo que generó reacciones por parte de los delincuentes, quienes provocaron incendios en la zona que ya fueron atendidos y controlados por Protección Civil", afirmó el Gobierno de Colima en un comunicado.

Continúan operativos de búsqueda

Por último, añadió que continúan los trabajos de investigación y búsqueda de los responsables, sin que hasta el momento se haya informado de nuevas bajas.

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