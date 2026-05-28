Un violento choque entre grupos criminales en Cotija, Michoacán, paralizó carreteras, suspendió clases y desató el caos con vehículos incendiados. Conoce las zonas a evitar y qué están haciendo las autoridades al respecto.

La mañana de este jueves 28 de mayo de 2026, el municipio de Cotija, ubicado en el estado de Michoacán, despertó bajo el fuego cruzado. Células delictivas antagónicas protagonizaron un fuerte enfrentamiento armado que rápidamente escaló a bloqueos carreteros y quema de vehículos.

Los habitantes de la región vivieron momentos de terror al escuchar ráfagas de armas de alto poder. Además, se reportaron fuertes estallidos que, según testimonios de los pobladores, habrían sido provocados por artefactos explosivos lanzados desde drones, una táctica cada vez más común en esta zona fronteriza con Jalisco.

El conflicto armado no solo se limitó a los disparos, sino que los criminales implementaron una estrategia de contención para evitar la llegada de las fuerzas de seguridad. Despojaron de manera violenta a conductores de sus vehículos particulares y de carga para atravesarlos en las carreteras luego de incendiarlos.

Narcobloqueos en Michoacán



Bandos rivales desataron balaceras y narcobloqueos en Cotija, Michoacán. Quemaron vehículos en la carretera Cotija-Sahuayo, usaron drones con explosivos, obligando a suspender las clases y esparcieron decenas de "ponchallantas" en los accesos.



El… pic.twitter.com/JHQbYSdq8D— José Luis Morales (@JLMNoticias) May 28, 2026

Zonas de riesgo y carreteras afectadas

El epicentro de la violencia se concentró en puntos estratégicos que conectan a Michoacán con el Estado vecino. De acuerdo con los reportes oficiales y ciudadanos, el tiroteo principal tuvo lugar sobre la carretera Los Reyes-Colima.

Específicamente, las comunidades de Los Montes y El Plan del Cerro fueron las más afectadas por el intercambio de balas. En esta zona, los delincuentes esparcieron decenas de artefactos metálicos, conocidos popularmente como "ponchallantas", sobre la carpeta asfáltica para inmovilizar a las patrullas y a los automovilistas civiles.

Por otro lado, la vialidad que conecta Cotija con Sahuayo también fue bloqueada. A la altura de las localidades de El Paraíso y Rinconada, los agresores incendiaron intencionalmente los vehículos previamente robados, creando barreras de fuego infranqueables.

Ante esta situación de riesgo inminente, es crucial tomar precauciones. Aquí te presentamos una lista de puntos clave a considerar si te encuentras en la región:

Evita transitar por la carretera Los Reyes-Colima , especialmente cerca de Los Montes y El Plan del Cerro.

, especialmente cerca de Los Montes y El Plan del Cerro. Busca rutas alternas a la vía Cotija-Sahuayo , ya que los vehículos calcinados y los ponchallantas mantienen el tránsito detenido.

, ya que los vehículos calcinados y los ponchallantas mantienen el tránsito detenido. Mantente resguardado en tu hogar si vives en la cabecera municipal o en las comunidades aledañas, tal como lo han recomendado las autoridades locales.

si vives en la cabecera municipal o en las comunidades aledañas, tal como lo han recomendado las autoridades locales. Sigue las actualizaciones del C5 y de las corporaciones de seguridad a través de canales oficiales antes de emprender cualquier viaje por el occidente del Estado.

#AlertaVial Se reporta bloqueo de circulación al momento en #Cotija, sobre la Carretera Hidalgo 441 El Molino.



¡Tome precauciones! Autoridades en la zona. #MichoacánEsMejor #C5LosOjosDeMichoacán pic.twitter.com/DT5N29PmIU— C5 Michoacán (@C5Michoacan) May 28, 2026

Impacto social y respuesta de las autoridades

El clima de inseguridad obligó a las autoridades educativas a tomar medidas drásticas. Para salvaguardar la integridad física de estudiantes, maestros y personal administrativo, se determinó la suspensión de clases en todos los planteles del municipio de Cotija.

La población civil, ante el temor de quedar atrapada en el fuego cruzado, optó por el confinamiento voluntario. Las calles de la localidad lucieron desiertas durante las primeras horas del día, reflejando el impacto psicológico y social que estos enfrentamientos generan en la comunidad.

En respuesta a la contingencia, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó el despliegue de un operativo interinstitucional. Elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano (Sedena) y la Guardia Nacional se trasladaron de forma inmediata a las zonas de conflicto.

El objetivo principal de estas fuerzas federales y estatales es desactivar los bloqueos, retirar los vehículos siniestrados y restablecer el orden público. La vecindad con el municipio jalisciense de Quitupan hace que esta franja fronteriza sea un territorio en constante disputa, principalmente por la presencia operativa del Cártel Nueva Generación (CNG) y grupos rivales.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, las autoridades no han emitido un saldo oficial sobre personas lesionadas o víctimas mortales a consecuencia de los tiroteos. Tampoco se tiene información sobre presuntos delincuentes detenidos durante el despliegue de seguridad.

Las corporaciones mantienen un fuerte dispositivo de vigilancia en la región para evitar que los enfrentamientos se reactiven. La situación sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se logre la reapertura total de las vías de comunicación afectadas, devolviendo la tranquilidad a los habitantes de Cotija.

JM