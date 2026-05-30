Capacitaciones, personal y recursos, las necesidades de fiscalías estatales para lograr sentencias: SOS Jalisco

Debido a la carga laboral y la acumulación de carpetas de investigación que enfrentan fiscalías estatales, que derivan en pocas sentencias y falta de judicialización de casos, el presidente de México SOS Capítulo Jalisco, Anuar García, reconoció la necesidad de contratar a más personal, destinar mayores recursos para fortalecer las dependencias y brindar capacitaciones a peritos y policías investigadores a fin de mejorar la impartición de justicia en el país y en Jalisco.

Señaló que el sistema penal acusatorio pretendía hacer más eficiente la investigación y el trabajo de Ministerios Públicos (MPs), además de priorizar vías alternas de resolución de conflictos, sin embargo, en la práctica los MPs enfrentan sobrecarga laboral y falta de capacidad, tanto material como de personal para investigar delitos.

“Hace falta mucho personal y mucha capacitación también. Tendrían que hacer una labor científica, tanto ministerios públicos, como policías investigadores. También está el problema de la profesionalización y eficacia de los peritos. Creo que ha sido una tormenta perfecta donde todo mundo hizo muchas cosas para que no funcionara nada, en el momento de la implementación del sistema (penal acusatorio)”, apuntó.

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El también abogado penalista enfatizó en la importancia de las capacitaciones en litigación oral, análisis de pruebas y técnicas de investigación.

Advirtió que el trabajo de gran parte de los policías investigadores es “deficiente” debido a que desconocen el proceso para de entrevistas, interrogatorios, la preservación de indicios y no cuentan con conocimientos en investigación digital y criminal.

Además, los peritos requieren actualización científica, no cumplen con los estándares internacionales, “y es un problema llevarlos a las comparecencias en los juicios orales para poder buscar una sentencia en contra de las personas. Por eso hay tan pocas sentencias en materia penal, a menos que sea un caso muy urgente o relevante. El sistema está colapsado”.

De acuerdo con datos de la organización Causa en Común, en Jalisco cada agente del Ministerio Público tiene a su cargo 896 carpetas de investigación, la cifra más alta a nivel nacional.

En tanto, la asociación México Evalúa, basado en datos del INEGI, advierte que la entidad cuenta con el índice de impunidad más grande del país, el 97.8 por ciento . Es decir, menos de tres de cada 100 delitos denunciados tuvieron una resolución dentro del sistema de justicia penal.

El presidente de SOS Jalisco subrayó que los Gobiernos federales y estatales deben emprender capacitaciones, así como incrementar el número de policías investigadores y peritos.

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“Hay un gran rezago en las labores que deberían estar haciendo para mejorar las investigaciones. También deben reducir la carga administrativa del Ministerio Público porque las agencias están a reventar”, anotó.

“Deberían digitalizarse las carpetas de investigación. Tienen toneladas de papel y no pueden llevar a cabo las acciones libremente dentro de sus agencias. Otra cosa muy importante: deberían crear unidades especializadas de análisis criminal, cosa que no tenemos ni a nivel federal, ni a nivel local. Por eso el sistema no avanza. Y recordemos que lo que no se mide no mejora, entonces deberíamos tener indicadores de calidad, no únicamente de calidad. Mes con mes nos llenan de estadísticas, pero no sabemos qué resultados reales obtienen. Siempre están buscando salidas alternas para no buscar llegar a sentencias; todo eso favorece a los criminales y a la impunidad”, añadió.

JM