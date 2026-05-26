Los hechos violentos ocurridos la tarde y noche de ayer lunes 25 de mayo del 2026 en los municipios de Tecomán y Armería tendrían que ver con acciones del Cártel Nueva Generación para tratar de proteger a uno de sus cabecillas en el estado, señaló el secretario de Seguridad Pública del estado, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo.

¿Qué tendría que ver el Cártel Nueva Generación con los bloqueos en Colima?

Indicó que hasta el momento van cinco personas detenidas tras los operativos desplegados después del tiroteo entre agentes de la Fiscalía estatal y presuntos delincuentes en la comunidad de Caleras, en Tecomán; confirmó que uno de ellos es un ciudadano estadounidense buscado en su país por homicidio y que se coordina con Interpol su entrega a las autoridades de Estados Unidos.

Insistió en que los datos recabados hasta ahora apuntan al Cártel Nueva Generación como responsable de provocar los bloqueos carreteros e incendios de vehículos como medida desesperada para intentar que uno de sus mandos fuera capturado.

El bloqueo en Colima en cifras: desde los vehículos quemados hasta el arsenal asegurado

Aunque no informó sobre el número de vehículos quemados y puntos bloqueados, de forma extraoficial se sabe de al menos tres tráileres de carga, un camión de transporte de personal y por lo menos cinco vehículos particulares involucrados en distintos puntos de los municipios de Tecomán y Armería.

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Hasta ahora, la información oficial indica que fueron abatidos dos presuntos delincuentes y que dos agentes de la Fiscalía resultaron heridos durante el primer tiroteo, y aunque las lesiones de uno de ellos son graves, se encuentra estable.

También se indicó que durante los operativos posteriores para buscar a los agresores de los agentes ministeriales lograron asegurar armas cortas y largas, granadas, drogas y un vehículo con blindaje artesanal conocido como "monstruo", sin embargo, no hay más detalles al respecto.

Suspenden clases tras hechos violentos en Colima

La mañana de este martes, las clases presenciales se suspendieron en los municipios de Tecomán, Armería, Ixtlahuacán y Manzanillo, pero al mediodía la gobernadora Indira Vizcaíno afirmó que todo estaba ya en calma y controlado.

REPORTAN NARCOBLOQUEOS EN TECOMÁN; CHOCA TREN CONTRA TRÁILER INCENDIADO



Al menos dos narcobloqueos se registraron la tarde de este lunes en el municipio de Tecomán, Colima.



En la autopista Manzanillo-Colima, a la altura de la colonia Bayardo y la gasolinera El Llano, se… pic.twitter.com/579WRYrzpH— Oscar Adrián (@OscarAdrianL) May 26, 2026

"La situación en la zona del operativo es de tranquilidad y está en total control de las corporaciones estatales y federales. La Mesa (de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad) actualizará y detallará los saldos del operativo en cuestión", afirmó.

El secretario de Seguridad reiteró que la situación está controlada y que la medida de suspender clases sólo respondió a la necesidad de dar tranquilidad a la población activando medidas de prevención.

Gómez Calcáneo afirmó que la actual estrategia de seguridad en el estado tiene como principal eje "desactivar" a los generadores de violencia por lo que se está enfrentando de manera directa a los grupos delictivos que tienen presencia en Colima.

JM