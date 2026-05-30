Policías no cuentan con capacidad ni conocimientos para hacer informes homologados correctos, advierte especialista

Pese a que el nuevo sistema penal acusatorio entró en vigor en 2016 en México -y que prioriza el actuar de policías como primeros respondientes en la preservación de indicios, detención de presuntos delincuentes y aseguramiento de la cadena de custodia-, las Comisarías municipales del país aún enfrentan rezagos, falta de capacidad y de conocimientos por parte sus elementos para conformar un buen Informe Policial Homologado (IPH) a fin de construir un caso sólido y se logre judicializar la carpeta de investigación, reconoció el académico de la Universidad Panamericana, Xavier Rodríguez López.

El desconocimiento del debido proceso y los errores de los uniformados en el resguardo de indicios y el llenado del informe permiten que supuestos responsables de delitos queden libres al ser presentados ante un juez, indicó el especialista.

El experto recordó que el sistema penal acusatorio otorga mayor peso a los policías y los faculta para recibir denuncias y realizar las primeras labores de investigación, como hacer entrevistas, recabar indicios y llevar a cabo inspecciones.

El objetivo es hacer más eficaz el trabajo del Ministerio Público con los IPH, con los detalles del hecho, cronología, hallazgos, entrevistas con testigos, entre otros. Sin embargo, señaló que “la generalidad de los policías en México es que son malos. No hacen una buena investigación, no recaban información y al final del día prácticamente volvemos a que el Ministerio Público tenga que hacer la investigación”.

“Esto es falta de personal, de capacidad, de conocimientos y de temas técnicos que se requieren por parte de los policías para poder hacer esta función de debida investigación y diligencia para que puedan apoyar a los Ministerios Públicos (...) la parte modular del sistema acusatorio es que el policía investigue; desafortunadamente en la práctica no pasa derivado de muchas circunstancias: nos faltan policías y falta capacidad, en el tema técnico, de conocimiento y de pericia”, aseguró.

Rodríguez López recomendó que los municipios y los Gobiernos estatales y federales realicen cursos y capacitaciones en el llenado correcto del IPH, el aseguramiento de la cadena de custodia y la adecuada preservación de indicios.

Advirtió que las academias policiales, por falta de recursos y la necesidad de tener más uniformados en las calles, pueden obviar estos conocimientos.

“Desafortunadamente las capacitaciones son muy cortas porque el objetivo, probablemente, es que el salgan policías más pronto. Eso hace que no estén totalmente capacitados”.

“Hay que tener un instituto de escuela de policía aquí en Jalisco y que sea una preparación no de meses, sino de un año o un año y medio, pero se necesita presupuesto (…) es un tema de formación que se vea reflejado en personal capacitado. Que salgan policías capacitados”, anotó.

JM

