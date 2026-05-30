Aspirantes a ingresar a preparatorias de la Universidad de Guadalajara (UdeG) acudieron a los planteles pertenecientes al Sistema de Educación Media Superior (SEMS) para realizar el examen de admisión correspondiente al calendario 2026-B.

Las preparatorias de la casa de estudios recibieron a 37 mil 642 aspirantes que realizaron la Prueba “Piense ll” este sábado por la mañana.

El coordinador general de Control Escolar de la UdeG, Fabián Morales Cobos, informó que en esta ocasión se registró una asistencia de 98.4% de los aspirantes, similar a la del calendario anterior. Recordó también que dicho examen será aplicado en una segunda fecha, programada para el próximo sábado 6 de junio, donde se espera la presencia de 36 mil 409 aspirantes.

Preparatoria Vocacional, la más solicitada

Morales Cobos informó que, durante este ciclo, la Preparatoria Vocacional fue la más solicitada por aspirantes, con la cifra de 23 mil 303 citados al examen en ambas fechas programadas. A su vez, mencionó que más de mil 800 aplicadores estuvieron presentes para coordinar a los grupos de aspirantes dentro de los planteles educativos.

“Afortunadamente todo se presentó sin eventualidades; se contó con la presencia de más de mil aplicadores, además del personal de apoyo disponible en cada preparatoria. También hubo presencia de personal de Protección Civil para brindar apoyo en caso de que sea necesario”.

¿Qué sigue para los aspirantes después de presentar el examen?

Después de realizar el examen, el maestro Morales recordó que los aspirantes deberán cargar sus documentos oficiales para efecto de concurso (certificado de secundaria, acta de nacimiento y CURP) en la página web www.escolar.udg.mx . El periodo para realizar este trámite será del 8 de junio al 31 de julio.

A quienes estén próximos a realizar su examen, el coordinador aconsejó dormir bien, desayunar ligero y mantener la calma, además de revisar con atención la fecha, hora y lugar de aplicación.

La publicación del dictamen de admisión estará disponible en los medios oficiales de la UdeG: Gaceta UdeG y www.escolar.udg.mx el día 10 de agosto. Quienes resulten admitidos deberán presentarse a clases el 10 de agosto.

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OB