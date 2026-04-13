En esta colonia de Zapopan se encuentran las casas más caras del país

Datos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI Guadalajara) señalan un alza en el costo de la vivienda en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) en el último año. La situación ha afectado tanto al precio de venta como al de renta en los distintos municipios que rodean a la capital de Jalisco.

Si bien se puede hablar de un aumento generalizado en el costo de vivienda en el AMG, el presidente del AMPI Guadalajara, Jahaziel Omar Castañeda González, explicó que los aumentos varían según las colonias, pese a que el incremento en costos de vivienda tenga un promedio de entre el 8 y el 10 por ciento.

¿Cuál es la colonia del AMG con los precios más caros del país para casas y cuánto cuestan?

La colonia Ayamonte de Zapopan, ubicada en el perímetro del Bosque La Primavera, tiene las casas más caras de todo México. Una casa ronda en promedio 55 millones 183 mil pesos; algo poco accesible al grueso de la población.

Pero Zapopan no solo tiene la colonia con las casas más caras del país, sino que tiene también la región con la segunda renta más alta en promedio. La señalada por el análisis es Lomas del Valle en Zapopan con rentas en promedio superiores a los 93 mil pesos mensuales.

¿Cómo están los precios promedio de renta y venta de casas en el AMG?

En Jalisco, el costo promedio de la renta se ubica en los 29 mil 457 pesos mensuales, por lo que la entidad se coloca como el sexto lugar más caro a nivel nacional para rentar casa. Por otro lado, respecto a la venta de inmuebles, una casa en el estado se acerca a los 7.4 millones de pesos.

Estos datos fueron obtenidos por el AMPI Guadalajara luego de comparar los precios de hasta 820 mil viviendas publicadas en las principales plataformas de venta y renta del país, con montos actualizados hasta diciembre de 2025.

Jalisco tiene cuatro municipios dentro de los 50 con las rentas más caras

La renta en Zapopan, Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala destaca por ser parte de la lista de los 50 municipios con las rentas más caras del país.

El aumento en los costos de vivienda en México y en el AMG responde a una combinación de factores económicos y urbanos. Además de ello, hay que tomar en cuenta el encarecimiento de materiales de construcción y del suelo urbano. La mayor demanda en zonas metropolitanas también es un factor que provoca el aumento en los precios de vivienda. Por supuesto, en este campo también influye la especulación inmobiliaria y el uso de la vivienda como inversión, aspectos que presionan la accesibilidad del mercado habitacional del país.

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OB