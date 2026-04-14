El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece este martes con un ambiente que rápidamente dejará atrás la ligera frescura matutina para convertirse en un auténtico horno urbano. Las condiciones climáticas actuales exigen máxima atención por parte de todos los ciudadanos tapatíos.

Este drástico aumento en las temperaturas no es un evento aislado, sino parte de un sistema meteorológico más amplio que afecta a la región occidente. Por ello, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y no subestimar los efectos de la exposición prolongada al sol.

¿Qué dice el pronóstico exacto para el Área Metropolitana de Guadalajara?

De acuerdo con los datos más recientes y detallados emitidos por el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) del CUCEI de la Universidad de Guadalajara, la temperatura máxima alcanzará los 34 grados Celsius durante la tarde de este martes .

Aunque la mañana comenzó con una mínima agradable de 14 grados Celsius, la sensación térmica se elevará de forma drástica y acelerada después del mediodía. Esto se debe principalmente a la nula presencia de nubosidad y a la alta incidencia de la radiación solar sobre la ciudad.

Además, los expertos señalan que la humedad relativa se mantendrá en niveles sumamente bajos, rondando apenas el 14 por ciento en las horas más críticas. Esta falta de humedad en el ambiente generará un clima muy seco que intensifica significativamente la percepción de bochorno entre los transeúntes.

El panorama nacional: El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la onda de calor

A nivel federal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que es la dependencia oficial de la Conagua, ha confirmado a través de su reporte diario que una intensa onda de calor continúa afectando a gran parte del territorio mexicano, con especial énfasis en la vertiente del Pacífico .

El estado de Jalisco se encuentra catalogado entre las entidades más golpeadas por este persistente sistema anticiclónico . Dicho fenómeno atmosférico actúa como un domo que impide la formación de nubes de tormenta y bloquea por completo cualquier probabilidad de lluvia en la región centro y occidente.

Es interesante notar el fuerte contraste climático en el país: mientras que en el norte de México el frente frío número 44 provoca vientos fuertes y posibles torbellinos, en nuestra metrópoli el clima se mantiene completamente estable, árido y con vientos muy débiles del oeste a solo 4 km/h.

Tips rápidos y medidas clave para sobrevivir a las altas temperaturas de hoy

Mantén una hidratación constante y adecuada: Bebe agua natural a lo largo de todo el día, incluso si no sientes sed de inmediato. Esto es fundamental para compensar la rápida pérdida de líquidos y electrolitos provocada por la sudoración excesiva en este clima tan seco.

Usa protección solar rigurosa en todo momento: Aplica un bloqueador dermatológico con factor de protección alto (FPS 50+) cada tres o cuatro horas. Recuerda que el índice UV alcanzará niveles considerados como extremos, especialmente en la franja horaria que va desde las 12:00 hasta las 16:00 horas.

Evita la exposición directa y prolongada: Si te resulta posible, reprograma tus actividades físicas o laborales al aire libre para las primeras horas de la mañana o déjalas para después de las 18:00 horas, justo cuando el sol comienza a ceder y la temperatura desciende ligeramente.

Viste ropa inteligente y adecuada para el calor: Opta siempre por prendas holgadas, de colores claros y fabricadas con telas transpirables como el algodón o el lino. Además, no olvides utilizar gafas de sol con filtro UV, así como una gorra o sombrero de ala ancha al caminar por la calle.

Finalmente, es vital prestar especial atención y cuidado a los grupos más vulnerables de la sociedad, como los niños pequeños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las mascotas. Asegúrate de que todos ellos permanezcan en lugares frescos, bien ventilados y a la sombra durante este caluroso martes.

ESPECIAL / IAM

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN e IAM

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA