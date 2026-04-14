Guadalajara: ¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este martes 14 de abril

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este martes 14 de abril deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Tlaquepaque con 96 puntos IMECA.

¿Cuál es la calidad del aire hoy 14 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Country con 23 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Tlaquepaque con 96 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 59 Buena Country 23 Buena Centro 71 Mala Tlaquepaque 96 Mala Loma Dorada 74 Buena Águilas 65 Aceptable Santa Anita 79 Buena Las Pintas 81 Mala Vallarta 68 Aceptable Miravalle 90 Mala Santa Fe 91 Mala

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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