Motos de Jalisco pueden recibir multas de hasta 23 mil pesos por este motivo

Es bien sabido que en Jalisco, las autoridades viales han endurecido la vigilancia y las sanciones para motociclistas y automovilistas que incumplen el reglamento. En casos muy particulares, las multas pueden alcanzar hasta los 23 mil pesos. Si eres motociclista, quédate a leer que en esta nota te contamos las razones por las cuales podrían infraccionarte.

De acuerdo con el comisario Jorge Arizpe García, titular de la Policía Vial, entre el 1 de enero y el 7 de abril de 2026 se retiraron de circulación dos mil 264 motocicletas por diversas irregularidades. Además, durante la actual administración de Pablo Lemus, ya suman cerca de 22 mil unidades aseguradas, a pesar de las cifras, apenas el 8% ha sido reclamado por sus dueños.

Esta es la infracción vial más común en motociclistas

El incumplimiento más frecuente entre motociclistas sigue siendo no portar casco de seguridad, algo obligatorio y bastante obvio para prevenir accidentes graves que puedan culminar en la muerte. En lo que va del año, esta falta ha generado más de tres mil multas, lo que refleja su alta incidencia en las calles jaliscienses.

Otro foco de atención son los conductores que utilizan carriles reservados para transporte público o ciclovías. Esta infracción ha derivado en más de mil sanciones, con montos que van de los 17 mil a los 23 mil pesos.

También se han aplicado multas a quienes estacionan vehículos en ciclovías, con penalizaciones que oscilan entre dos mil 300 y poco más de 7 mil pesos.

Esta es la multa por usar el celular mientras manejas

El uso del celular mientras se conduce continúa siendo una práctica peligrosa y sancionada. Las multas por esta conducta van aproximadamente de mil 400 a casi 3 mil pesos.

Más allá del castigo económico, autoridades advierten sobre el riesgo; revisar un mensaje durante cinco segundos a una velocidad de 80 km/h equivale a recorrer unos 100 metros sin ver el camino.

Los operativos de la Policía Vial no solo buscan sancionar, sino también prevenir accidentes y salvar vidas. Por ello, insisten en la importancia de respetar el reglamento de tránsito, tanto para motociclistas como para automovilistas y peatones.

Cumplir las normas no solo evita multas elevadas, también puede marcar la diferencia entre un trayecto seguro y un accidente grave o mortal.

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AO

