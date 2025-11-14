Tras el asesinato de dos policías viales en el municipio de El Salto el pasado 11 de noviembre, se analizarán los protocolos de seguridad implementados por las dos oficiales para descartar alguna falla, aseguró el coordinador estratégico de Seguridad del Gobierno estatal, Roberto Alarcón Estrada.

El comisario de la Policía Vial, Jorge Arizpe, aclaró que no cambiarán sus protocolos, sin embargo, eso deberá ser analizado como parte de las indagatorias.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que no hubo ningún fallo en los protocolos de atención por parte de las dos policías viales asesinadas. “Siguieron los protocolos estas mujeres, policías viales. No hubo ningún error en el procedimiento por parte de ellas; aquí fue más bien una acción coordinada del crimen organizado”.

Esto contrasta con las declaraciones del coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón, quien señaló que investigarán si hubo un posible fallo en los protocolos de actuación.

Lemus reiteró que, hasta el momento, no hay elementos que vinculen el doble homicidio de las oficiales con la detención de una banda dedicada al secuestro y la extorsión, en hechos ocurridos el pasado fin de semana en ese mismo municipio.

El gobernador señaló que este tipo de hechos son una respuesta del crimen organizado hacia las buenas acciones de seguridad por parte del gobierno del estado.

“Cuando das muy buenos resultados, el crimen te responde con eventos tan trágicos como lo que ocurrió en el municipio de El Salto hace dos días, y tratan con ello de mandarte mensajes, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, pero eso no quiere decir que a mí me vayan a doblar, yo me voy a mantener firme”.

TELÓN DE FONDO

¿Qué fue lo que pasó?

Los hechos ocurrieron en el cruce de San Pablo y San José, muy cerca de la carretera a El Verde, en la colonia Lomas de San Juan, en el municipio de El Salto.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, las oficiales habrían detenido una camioneta que llevaba los vidrios polarizados, circunstancia que está prohibida en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito de Jalisco.

Habría sido entonces cuando los sujetos, armados, descendieron de la unidad y amedrentaron a las oficiales para someterlas y llevarlas a la parte trasera de la camioneta oficial de la Policía Vial.

Se informó de manera extraoficial que las esposaron para después dispararles en el cráneo. Sus cuerpos quedaron en la caja de la camioneta oficial en la que se trasladaban, entre conos y señalamientos viales que también eran transportados en ella.

Luego de esto, los sujetos habrían llevado la unidad con las agentes, misma que fue abandonada en calles de la colonia Lomas de San Juan, y después huyeron en un segundo vehículo que ya los esperaba.

SABER MÁS

Gobierno promete que familiares no quedarán en el desamparo

El gobernador del Estado, Pablo Lemus, lamentó el homicidio de las dos agentes y además de prometer apoyo a sus familiares, aseguró que el crimen no quedará impune.

“Es algo que verdaderamente me duele en el corazón. Algo que como gobernador nunca quieres vivir; que asesinen a dos elementos mujeres es una cosa terrible. Vamos a apoyar a las familias en los procesos para pagar los gastos, entregar indemnizaciones y, por supuesto, estar muy presentes”, apuntó el mandatario.

