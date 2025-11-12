Tras el asesinato de Libna Mata Villegas y Gisela Ceballos Quezada, policías viales ultimadas en el ejercicio de sus funciones el pasado 11 de noviembre en El Salto, Jalisco , el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó que ya se tiene identificado a uno de los presuntos homicidas de las agentes.

"Hemos estado trabajando desde el minuto uno, en coordinación con Fiscalía, Fuerzas Armadas, las Comisarías municipales. Lo que les puedo adelantar es que ya tenemos un objetivo identificado, (quien) pudiera estar relacionado con algún otro homicidio.

"Estamos solicitando ya con la información que tenemos de esta persona la orden de aprehensión. Pudiera tratarse de uno de los causantes, tenemos muchos indicios que pudieran presumir que así es. Estamos ahorita con el operativo de búsqueda, tenemos un objetivo bien señalado", aseguró.

El funcionario añadió que, tras analizar los videos del delito, al menos tres personas podrían estar involucradas, aunque no se descartan más sujetos. En tanto, a la fecha se han asegurado dos vehículos, ambos con impactos de bala. "Inclusive la patrulla vial la tenemos también asegurada, para en caso de que pudiéramos dar con los responsables, poder relacionarlos con algo de evidencia que se encuentre en los vehículos".

�� El Salto :

Por el as3sinato de dos policías viales en El Salto, #Jalisco.

��

Hicieron una revisión a un vehículo polarizado.

��

Fueron secuestradas y obligadas a subirse a su patrulla.

��

Ahí las liquidaron.

Pero dice Claudia Sheinbaum que todas llegan sanas y salvas.

������ #RT… pic.twitter.com/r7xrrQNnWa— Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) November 11, 2025

Familias recibirán apoyos por 4.5 millones de pesos

Pablo Hernández González indicó que cada una de las familias de Libna y Gisela recibirá un cheque por un millón de pesos, adicionales a los apoyos económicos que se les brindarán: dos seguros de vida, uno por 100 mil y otro por 525 mil pesos; el finiquito, un seguro de riesgo por trabajo por cerca de dos millones de pesos, los gastos funerarios por 60 mil 800 pesos, la pensión por viudez y/u orfandad y un apoyo de vivienda de 450 mil pesos. En total serán de cerca de 4.5 millones de pesos.

"(Las familias pidieron) básicamente que estemos cercanos, que no los dejemos solos. Eso es algo que siempre tenemos presente con todas y todos los familiares de compañeros caídos en servicio. Así nos manejamos nosotros los policías, esa camaradería que hay entre nosotros, porque todos los que portamos un uniforme sabemos que podemos pasar por esa situación, y no nos olvidamos de las familias de nuestros compañeros, como no nos gustaría que se olviden de la de nosotros en caso de que lleguemos a faltar", dijo.

Ultimo adiós a las policías viales que fueron Asesinadas en El Salto, suenan las sirenas de las patrullas mientras los cuerpos de Libna y Gisela son llevados a las Carrozas. El recuerdo es aquella foto donde portaron el uniforme, aquel que usaron con orgullo hasta el último día. pic.twitter.com/9teeh4HX3u— ����í ������ ���� 1,2,3 (@AsSoy27855407) November 13, 2025

