SICT anuncia programa de caminos artesanales en zona wixárika

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció hoy viernes 14 de noviembre, a través de un comunicado oficial, la construcción de cinco caminos artesanales para comunicar pueblos de la zona wixárika, en el Norte de Jalisco.

La construcción de los caminos artesanales será para comunicar los pueblos de la zona wixárika, en el norte de Jalisco. ESPECIAL / SICT

Una inversión de 159 millones de pesos

La dependencia federal informó que se trata de una inversión de 159 millones de pesos para fortalecer la conectividad entre comunidades indígenas en la entidad. La SICT detalló que Jalisco incursionó en el programa de Caminos Artesanales, que llevan a cabo en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

El objetivo es conectar a las comunidades wixárikas asentadas en la zona norte de la entidad, consideradas como marginadas en pequeños poblados, ubicados en los municipios de Mezquitic y Tuxpan de Bolaños.

SICT da oportunidad de empleo a las comunidades

En las obras, la SICT brinda oportunidad de empleo a las mujeres y a los hombres de las comunidades donde se desarrolla el proyecto. De esta manera, reciben una remuneración económica y contribuyen al mismo tiempo a mejorar la conectividad de su región.

Construcción de caminos artesanales en la Zona Norte del estado

El objetivo es la construcción de cinco caminos artesanales en la Zona Norte del estado, con un total de 20.5 kilómetros. La intención será crear los caminos Tezompa-Nueva Colonia; Cerro de la Puerta-Santa Catarina Cuescomatitlán; Cerro del Niño-San Miguel Huaixtita; Cerro del Pescado-Ocota de la Sierra; y Bajío de las Gallinas-San Sebastián.

El proyecto de caminos artesanales prevé que finalicen antes del año 2026.

