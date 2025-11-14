Policías de Lagos de Moreno son sentenciados por desaparición forzada

La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó que se trató de Óscar "A", Erick "H", Seyed "M" y Juan "M" , quienes eran policías municipales de Lagos de Moreno cuando participaron en la desaparición de cuatro jóvenes procedentes del estado de San Luis Potosí .

Los oficiales, detenidos en mayo de 2022, fueron condenados a 40 años de prisión, a la suspensión de sus derechos políticos y civiles y la reparación del daño a las víctimas.

En otro caso, dos policías viales del municipio de El Arenal fueron detenidos por la desaparición forzada de un hombre.

Los involucrados en dicho delito son Francisco Javier "N" , quien fue capturado el 11 de noviembre en calles de la colonia Centro del municipio de Tala , y María Guadalupe "N", capturada este 12 de noviembre en la colonia La Muralla, en Tequila .

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de marzo en el fraccionamiento La Cima , en El Arenal, donde el afectado se encontraba en la vía pública afuera de una tienda de abarrotes cuando llegaron los elementos en una unidad de la Policía Vial de dicho municipio, quienes presuntamente lo esposaron y se lo llevaron sin ponerlo a disposición de ninguna autoridad.

Por el caso, fue interpuesta una denuncia por la desaparición del hombre y se iniciaron las investigaciones que permitieron identificar a los elementos de la Policía Vial de El Arenal y obtener el mandato judicial.

