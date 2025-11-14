Qué hacer en Guadalajara del 14 al 16 de noviembre: Bailes, festivales, cine y más

Guadalajara es una ciudad en la que el aburrimiento simplemente no existe. Parte de su encanto radica en la facilidad con la que puedes encontrar música, color y actividades en cada una de sus calles , lo que la convierte en el escenario perfecto para disfrutar en compañía de tus amigos, familia, pareja o incluso por tu propia cuenta.

Desde conciertos y festivales, hasta teatro, exposiciones y espectáculos de baile, la Perla Tapatía nunca deja de sorprender con propuestas que conquistan a más de uno y que pueden mantenerte entretenido por horas.

Con alternativas pensadas para abarcar una amplia variedad de gustos y preferencias, l a Ciudad de las Rosas se ha consolidado como un referente nacional de entretenimiento, diversión y cultura. Más allá de las actividades tradicionales, Guadalajara apuesta por explorar nuevas experiencias capaces de dejar satisfechos a todos.

Y este fin de semana no será la excepción. Del viernes 14 al domingo 16 de noviembre, l a capital de Jalisco tiene preparado un sinfín de eventos listos para recibirte. Así que si planeas visitar la ciudad estos días y aún no decides qué hacer, aquí te presentamos la lista completa de opciones para disfrutar al máximo esta tercera semana del mes.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Expo Transporte será una de las primeras actividades en abrir el telón el viernes 14 de noviembre, arrancando a las 10:00 horas en Expo Guadalajara , ideal para quienes disfrutan de las últimas novedades del sector automotriz y de movilidad.

Más tarde, la noche se llenará de música y nostalgia con el espectáculo “La última y nos vamos”, un concierto que reunirá a Carlos Cuevas y a la Sonora Santanera en el Auditorio Telmex , también el viernes 14, en punto de las 21:00 horas.

Si prefieres sonidos contemporáneos, ese mismo día a las 21:00 horas, La Garfield y María Centeno tomarán el escenario del C3 Stage , mientras que en el Teatro Diana, el montaje “Antídoto Liviano” comenzará a las 20:00 horas, seguido por la presentación de Los Cafres, programada a las 21:00 horas en el mismo recinto.

Los que buscan una experiencia inmersiva, Harry Potter: El Gran Baile de Invierno abrirá sus puertas del viernes 14 al domingo 16 , con funciones a las 17:00 y 22:00 horas en el Palacio de las Vacas, convirtiéndose en una de las propuestas más mágicas del fin de semana.

La emoción continuará el sábado 15 y domingo 16, cuando Rauw Alejandro haga vibrar la Arena VFG con su esperado concierto a las 20:30 horas. Ese sábado, el Teatro Diana también recibirá a la Little Giant Chinese Chamber, con una presentación especial a las 20:00 horas.

El ritmo urbano estará presente en el Auditorio Telmex con Rich Mafia, el sábado a las 21:00 horas, mientras que el BrokenChesse Rock Fest tomará la Concha Acústica de Guadalajara desde las 12:00 horas, ideal para los amantes del rock y los festivales al aire libre.

En paralelo, el Teatro Moncayo será sede del concierto acústico de Beto Cuevas, programado para las 21:00 horas, y el C3 Stage volverá a encender sus luces a las 19:00 horas con la presentación de Silvestre y La Naranja 2025.

El domingo no se queda atrás: el Druida Fest 2025 llegará al Foro Independencia a partir de las 21:00 horas , mientras que Junior H ofrecerá un espectáculo imperdible en la Plaza Nuevo Progreso a las 20:00 horas.

Por su parte, el C3 Stage cerrará el fin de semana con la actuación de Dünedain, programada para las 21:30 horas.

No obstantem, además de los conciertos y espectáculos, este fin de semana también ofrecerá funciones de cine al aire libre ideales para disfrutar en familia.

El viernes 14 de noviembre, el encanto del cine llegará a dos puntos de la ciudad: en el Parque Alcalde se proyectará Cómo entrenar a tu dragón a las 19:45 horas, una opción perfecta para quienes buscan una historia entrañable y llena de aventura. A la misma hora, pero en el Parque Mirador Independencia, los asistentes podrán disfrutar de Wall-E, una película que combina ternura, humor y un mensaje ambiental que sigue vigente.

El sábado 15 de noviembre, el Parque Metropolitano se llenará de ambiente festivo con la proyección de El extraño mundo de Jack , programada para las 19:00 horas, ideal para quienes aman la animación y la magia del estilo de Tim Burton.

Así que ya lo sabes, este fin de semana Guadalajara vibrará al ritmo de los mejores conciertos, shows, espectáculos y festivales, que se preparan para abrir sus puertas a todos los interesados en vivir una noche mágica, llena de entretenimiento, nuevas experiencias y momentos inolvidables.

