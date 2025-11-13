Tras el asesinato de dos policías viales en el municipio de El Salto el día martes, se analizarán los protocolos de seguridad implementados por las dos oficiales para descartar alguna falla, aseguró el coordinador Estratégico de Seguridad del Gobierno estatal, Roberto Alarcón Estrada.

El comisario de la Policía Vial, Jorge Arizpe, aclaró que no cambiarán sus protocolos, sin embargo, eso deberá ser analizado como parte de las indagatorias.

"Ese es un tema que habrán de revisar sus mandos, particularmente el comisario Jorge Arizpe y su cuerpo de mandos, sobre el motivo de la detención de ese vehículo, la forma en que fue abordado, si hubo o no un descuido del entorno periférico. Toda esta parte estratégica que corresponde a la detención y detección de un vehículo se estará revisando".

"De momento, en razón de que está en integración la carpeta y de ahí, pudiera regular indicios de que hubiera una falla en la actuación de las compañeras, a reserva de eso, habremos de verificar puntualmente".

Además, el comisario Jorge Arizpe hizo señalamientos sobre la falta de chalecos antibalas para sus elementos, a lo que Alarcón Estrada respondió que el uso de este accesorio no fue determinante para el crimen de las dos oficiales.

Hasta el momento, la autoridad confirma que hay una persona identificada como presunta asesina de las dos policías viales, de un total de tres que habrían cometido la agresión.

Por lo pronto, afirman que se han comprado chalecos antibalas para los elementos de las corporaciones estatales.

MB