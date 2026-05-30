El puesto de comida tradicional de Guadalajara que tiene una distinción Bib Gourmand y pocos lo saben

Los inspectores internacionales más exigentes del mundo gastronómico caminaron entre los pasillos del tradicional Mercado Alcalde de Guadalajara para otorgar uno de los galardones más respetados de la industria.

"Tacos y Gorditas Elvira", un rincón emblemático que alimenta diariamente a los tapatíos con guisados caseros, ya ostenta oficialmente la etiqueta Bib Gourmand de la Guía Michelin México.

Este reconocimiento premia a los establecimientos que demuestran una cocina excepcional a precios sumamente accesibles, consolidando a este puesto como una joya premium oculta a la vista de todos.

El anuncio sacudió la escena culinaria local, pues la distinción sitúa a este humilde puesto al mismo nivel de reconocimiento técnico que sofisticados restaurantes de la capital jalisciense.

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Quienes visitan este espacio disfrutan de una barra donde el maíz se transforma al momento en gorditas infladas y crujientes, repletas de sazón tradicional. El flujo constante de comensales locales avala la frescura de los ingredientes, una característica que sedujo el paladar de los jueces encubiertos de la guía francesa.

Los guisados obligatorios que enamoraron a los inspectores internacionales

La Guía Michelin detalla en su reseña oficial los elementos específicos que convirtieron a este puesto en un destino imprescindible. Las preparaciones de chicharrón y costilla encabezan la lista de los platos no negociables para cualquier comensal.

Los cocineros elaboran estos guisados con recetas de herencia familiar que mantienen un equilibrio perfecto entre grasa, suavidad y una potencia aromática que domina el pasillo del mercado.

El menú despliega opciones tradicionales como papas con chorizo, ejotes con huevo, champiñones, nopales, carne y los infaltables frijoles refritos . Para elevar la experiencia de comer de pie o en la barra, el local dispone de una selección de salsas caseras, cebolla picada y limones frescos.

Los clientes acompañan sus alimentos con jugos naturales o el clásico café de olla, creando un desayuno o almuerzo tapatío redondo que compite sin complejos con menús de alta gama.

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El factor efectivo y los horarios para evitar las largas filas

El éxito viral derivado del reconocimiento Michelin transformó la dinámica del Local 127. El puesto opera de lunes a domingo en un horario de 09:00 a 16:00 horas, atrayendo tanto a trabajadores del Centro Histórico como a cazadores de tendencias gastronómicas. La alta demanda obliga a los cocineros a mantener un ritmo de producción veloz, garantizando que cada gordita llegue caliente a las manos del cliente.

Un aspecto logístico crucial que los nuevos visitantes deben considerar es la política de pago del establecimiento. Fiel a su esencia de mercado popular, "Tacos y Gorditas Elvira" no acepta tarjetas de crédito ni transferencias electrónicas.

Los comensales deben portar dinero en efectivo para saldar cuentas que, de manera sorprendente, promedian un ticket inferior a los 100 pesos por persona, una verdadera anomalía dentro del universo de recomendaciones Michelin.

¿Dónde se ubica el puesto Tacos y Gorditas Elvira en Guadalajara?

El puesto se localiza en el Local 127 del Mercado Alcalde, situado en la zona de Centro Barranquitas, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco. Atiende al público todos los días de la semana.

¿Cuánto cuesta comer en Tacos y Gorditas Elvira con reconocimiento Michelin?

El costo promedio por persona es menor a los 100 pesos. Esto incluye varios tacos o gorditas de guisado y una bebida, cumpliendo el estándar de la categoría Bib Gourmand.

¿Qué significa la distinción Bib Gourmand que recibió este puesto de Guadalajara?

Es un galardón otorgado por la Guía Michelin que reconoce a los establecimientos que ofrecen una cocina de gran nivel, con excelente calidad de ingredientes, a un precio sumamente accesible y razonable.

JM

