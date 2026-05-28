Viajar a Jalisco ya no implica buscar solo tequila o mariachi. Ahora también significa recorrer mercados, barras de ostiones, restaurantes de autor, birrierías tradicionales y proyectos construidos alrededor del maíz y el producto local. La llegada de la Guía Michelin al Estado terminó por confirmar algo que desde hace años ocurría: Jalisco se transformó en uno de los destinos gastronómicos más interesantes, vivos y diversos del país.

Por primera vez, el Estado apareció dentro de la selección oficial de Michelin junto a destinos como Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León. Este 2026 también se incorporaron Puebla y Yucatán. La inclusión jalisciense no solo colocó reflectores sobre restaurantes de alta cocina, también convirtió distintas zonas del Estado en rutas culinarias donde conviven cocina callejera, tradición popular y propuestas de autor. A ello se suma una escena gastronómica que durante los últimos años comenzó a atraer viajeros interesados específicamente en la comida, el café, la coctelería y los productos regionales. La cocina jalisciense dejó de ser únicamente un complemento del viaje para convertirse en uno de sus principales motivos. También impulsó nuevas formas de turismo urbano vinculadas a recorridos gastronómicos, experiencias de degustación y visitas a barrios donde la comida funciona como parte esencial de la identidad local.

En Guadalajara, buena parte de esa experiencia puede recorrerse colonia por colonia. Uno de los nombres centrales dentro de la selección fue Alcalde, restaurante encabezado por el chef Francisco “Paco” Ruano y reconocido con una Estrella Michelin. Ubicado sobre Avenida México, Alcalde se convirtió desde hace años en uno de los espacios más representativos de la cocina tapatía actual. Su propuesta trabaja ingredientes mexicanos bajo una ejecución refinada donde aparecen vegetales, mariscos, productos locales y reinterpretaciones de recetas tradicionales. Comer en Alcalde también implica recorrer una de las zonas gastronómicas más activas de Guadalajara, rodeada de restaurantes, cafés y bares que forman parte de la transformación culinaria de la ciudad.

Muy distinto resulta el caso de Xokol, también distinguido con una Estrella Michelin. Ubicado en Santa Tere, uno de los barrios más tradicionales de Guadalajara, el restaurante gira alrededor del maíz, el nixtamal y la cocina mexicana de raíz. En Xokol predominan tortillas hechas a mano, maíces criollos y preparaciones ligadas al fuego y a técnicas tradicionales. La experiencia se siente mucho más cercana a una cocina comunitaria reinterpretada desde la alta gastronomía. Visitarlo significa también recorrer Santa Tere: un barrio donde sobreviven fondas, mercados, panaderías y negocios familiares que forman parte de la vida cotidiana tapatía.

Alta cocina para todos los presupuestos y los gustos

Aunque la presencia de ambos restaurantes dentro de Michelin deja ver dos maneras distintas de recorrer Guadalajara desde la comida -una ligada a cocina contemporánea sofisticada y otra conectada con territorio, memoria e ingredientes de origen-, la ruta culinaria jalisciense no termina en las Estrellas Michelin.

Dentro de la categoría Bib Gourmand -reconocimiento otorgado a restaurantes con gran calidad a precios accesibles- apareció Palreal, uno de los espacios más representativos de la colonia Americana y de la escena gastronómica tapatía de la última década. Más que fine dining, Palreal construyó su identidad alrededor de desayunos largos, pan artesanal, café de especialidad y cocina mexicana actual. El restaurante se encuentra, además, en una de las zonas más caminables y visitadas de Guadalajara, rodeado de galerías, cafeterías, librerías y vida nocturna. La colonia Americana, además, se consolidó en años recientes como uno de los puntos donde mejor puede entenderse la transformación urbana y gastronómica de la ciudad.

La selección Bib Gourmand incluyó también a Tacos y Gorditas Elvira, dentro del Mercado Alcalde. Ahí la experiencia cambia por completo: comales encendidos, pasillos llenos de ruido y cocina popular servida entre comerciantes y clientes habituales. La presencia de un negocio de mercado dentro de Michelin revela otro atractivo turístico de Guadalajara: la posibilidad de descubrir la ciudad desde su comida cotidiana. Las gorditas y tacos preparados cada día en Elvira terminaron compartiendo conversación con restaurantes de alta cocina internacional. Otro de los espacios reconocidos fue Allium, restaurante conocido por trabajar ingredientes de temporada y productos orgánicos bajo una cocina enfocada en vegetales y productores locales. Providencia, donde se ubica, concentra parte importante de la oferta gastronómica y hotelera de la ciudad.

La cocina tradicional jalisciense también obtuvo espacio dentro de Michelin gracias a Birriería David y Birriería Las 9 Esquinas. Esta última permanece como una parada casi obligatoria para visitantes interesados en la comida tradicional tapatía. El restaurante ocupa una de las zonas históricas más reconocibles del centro de Guadalajara, rodeada de plazas, arquitectura antigua y calles donde todavía sobreviven cantinas y comercios tradicionales. Michelin también reconoció a La Docena, famoso por su cocina de mar y barras de ostiones; Teté Cocina de Barrio, proyecto ligado a cocina mexicana de barrio; y Tikuun Comedor Local, uno de los restaurantes jóvenes más comentados de la colonia Americana.

La llegada de Michelin terminó por reforzar algo que Jalisco ya comenzaba a construir desde hace tiempo: un turismo donde la comida funciona como una forma de recorrer el territorio. Desde una birria en el centro de Guadalajara hasta un menú degustación, el Estado ofrece hoy una experiencia culinaria capaz de moverse entre tradición popular, cocina callejera y alta cocina internacional. También permitió visibilizar el trabajo de productores, cocineros tradicionales, panaderos, pescadores y pequeños proyectos que forman parte de la cadena gastronómica local. Más allá de las listas y reconocimientos, la cocina jalisciense encontró en Michelin una vitrina internacional que terminó por consolidar al Estado como uno de los grandes referentes culinarios de México.

CT