El pronóstico no se equivocó; se asoma lluvia para Guadalajara en pocos días

¿Cansado del calor extremo? Te tenemos excelentes noticias. Este lunes 11 de mayo de 2026, el clima en nuestra ciudad dará un giro inesperado que te obligará a desempolvar el paraguas . Descubre por qué este cambio repentino es crucial para tu rutina diaria y cómo debes prepararte.

El pronóstico detallado: ¿Qué pasará este lunes?

De acuerdo con los modelos meteorológicos más recientes, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) experimentará un aumento considerable en la nubosidad desde las primeras horas del día. Este fenómeno marcará el inicio de una jornada de transición que romperá con la racha de días secos y soleados que hemos padecido .

Para este próximo lunes 11 de mayo de 2026, los pronósticos indican que se prevén condiciones de lluvia ligera a moderada en diversas zonas de la ciudad. La probabilidad de precipitación alcanzará hasta un 60 por ciento , por lo que es casi seguro que veremos agua caer del cielo tapatío.

Además de las esperadas lluvias, este cambio de clima vendrá acompañado de rachas de viento fresco que ayudarán a mitigar la sensación térmica. Los termómetros registrarán un ligero pero muy bienvenido descenso, situando las temperaturas máximas alrededor de los 29 grados centígrados durante la tarde .

Este respiro es fundamental para los habitantes de Jalisco, quienes han soportado temperaturas extremas en las últimas semanas. Sin embargo, las autoridades recomiendan no confiarse, ya que la humedad generada por la lluvia podría incrementar la sensación de bochorno una vez que el sol vuelva a salir.

La explicación científica detrás de estas lluvias atípicas

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), perteneciente a la prestigiosa Universidad de Guadalajara (UdeG), ha estado monitoreando de cerca estas anomalías climáticas. Sus expertos señalan que, aunque mayo es históricamente el mes más caluroso del año, este 2026 presentará un escenario inusual con más precipitaciones de lo habitual.

Según los datos compartidos por los especialistas universitarios, se estima que podrían caer hasta 60 milímetros de lluvia durante todo el mes. Esta cifra contrasta fuertemente con los 30 o 40 milímetros que normalmente se registran en esta época, lo que explica la sorpresa de muchos ciudadanos ante el pronóstico.

A pesar de esta anomalía climática que refrescará nuestras tardes, los meteorólogos del IAM son enfáticos al aclarar que estas precipitaciones no representan un inicio anticipado del temporal . Las lluvias formales, constantes y de mayor intensidad llegarán al estado hasta la segunda quincena de junio, como es costumbre.

Este comportamiento atmosférico tan peculiar también está fuertemente influenciado por la fase de transición del fenómeno de “El Niño”. Este evento climático global altera los patrones de viento y temperatura en el Océano Pacífico, generando condiciones propicias para que se presenten estas lluvias adelantadas en nuestra región occidente.

Tips rápidos y recomendaciones para enfrentar el cambio de clima

Ante este escenario meteorológico, es fundamental que los tapatíos ajusten sus planes diarios para evitar contratiempos en sus traslados. La ciudad suele colapsar con las primeras gotas de lluvia, por lo que la prevención será tu mejor aliada para iniciar la semana sin estrés ni retrasos innecesarios.

Para que la lluvia no te tome por sorpresa, aquí tienes una lista de puntos clave:

• Revisa tu vehículo: Asegúrate de que los limpiaparabrisas funcionen correctamente y revisa la presión de las llantas.

• Carga un paraguas compacto: Las lluvias serán ligeras pero constantes, ideales para un impermeable.

• Anticipa tus tiempos: El tráfico en avenidas principales suele complicarse severamente.

Además de estas precauciones viales, te sugerimos extremar cuidados al caminar por las banquetas, ya que la acumulación de polvo y las primeras lluvias suelen crear superficies muy resbaladizas. Mantente atento a los encharcamientos en las zonas bajas de la ciudad para evitar dañar tu calzado o tu automóvil.

Finalmente, te invitamos a mantenerte informado a través de los canales oficiales de Protección Civil y los reportes actualizados de El Informador. Disfruta de este breve respiro fresco, pero no guardes todavía la ropa ligera, pues el calor característico de mayo regresará con fuerza en los próximos días.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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