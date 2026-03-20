El día de ayer, jueves 19 de marzo, fue inaugurado el desarrollo habitacional "Arbolada del Mirador", un nuevo espacio donde se constituyeron las etapas de Lomas del Mirador que quedaron en abandono y que han sido recuperadas por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga en cooperación con el Gobierno de Jalisco, la iniciativa privada y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

En una primera fase que es parte de la estrategia "Tlajo, tu nuevo hogar" se concretó la rehabilitación de cerca de 800 viviendas del desarrollo que había sido abandonado, con miras a superar mil unidades habitacionales a entregarse durante este mismo 2026, según confirmó el coordinador de Gestión del Territorio de Tlajomulco, René Caro Gómez.

¿Por qué había sido abandonado el desarrollo habitacional y cómo recibió el mote de "Chernóbil" de Tlajomulco?

Para responder a esta pregunta hay que remontarse a inicios de los años 2000. A nivel federal se impulsó la construcción acelerada de fraccionamientos en distintas regiones del país que comenzaron a construirse muchas veces sin planeación urbana suficiente.

En el caso del desarrollo de Lomas del Mirador, el conjunto habitacional comenzó a construirse en 2008 con una proyección de 15 etapas que pretendía convertirse en una opción de vivienda accesible en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) para cientos de familias en el estado. Sin embargo, el proyecto no pudo concluirse e incluso la etapa 15 nunca fue terminada.

Cuatro años después, en 2012, la desarrolladora "Homex", responsable del proyecto, detuvo las obras y después se declaró en bancarrota. Esta acción dejó un número de viviendas inconclusas en la zona, sin servicios básicos y sin certeza jurídica. Lo construido quedó abandonado en obra negra.

Esto provocó una imagen peculiar en la que los visitantes podían ver los edificios abandonados, rodeados de hierba y maleza. La zona comenzó a ser conocida como el "Chernóbil de Tlajomulco" por considerarla "una zona fantasma", apodo que se popularizó a partir de reportajes, testimonios y percepciones ciudadanas que asociaban el lugar con inseguridad y deterioro urbano. La imagen era comparada con las edificaciones abandonadas en que dejó el accidente nuclear en la URSS en la década de los 80.

En ese sentido, de acuerdo con el propio René Caro Gómez, la zona y sus alrededores llegaron a ser identificados con participación de hasta el 90% de la incidencia delictiva del municipio.

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OB