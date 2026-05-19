¿Adiós al auto? Así viajan realmente los tapatíos todos los días

Contrario a la creencia popular de que Guadalajara es una metrópoli dominada exclusivamente por el motor y el asfalto, los datos más recientes revelan una historia urbana muy distinta. El Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) acaba de desmentir este gran mito urbano con cifras contundentes que cambian nuestra perspectiva.

Según los resultados oficiales de la Encuesta Origen-Destino 2023, únicamente el 25.4 por ciento de los viajes diarios en la ciudad se realizan en automóvil particular . Esta cifra sorprende a miles de conductores que diariamente enfrentan el pesado tráfico en arterias principales como la avenida López Mateos, Lázaro Cárdenas o el Periférico, creyendo que toda la ciudad va en coche.

El rey indiscutible de la movilidad: el peatón

Entonces, ¿Cómo se mueven realmente los millones de habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) todos los días? La respuesta es tan sencilla como vital: a pie . Caminar se ha consolidado firmemente como la forma de traslado más común, registrando la impresionante cantidad de 5 millones 093 mil viajes diarios en nuestras calles.

Esta cifra monumental representa el 43 por ciento del total de los traslados en la ciudad. Si a esto le sumamos el 21 por ciento de los viajes que se hacen en el sistema de transporte público, descubrimos que el 64 por ciento de los tapatíos opta por alternativas mucho más sostenibles , dejando al auto particular en una clara minoría.

La brecha de género en el volante y las banquetas

Un hallazgo verdaderamente fascinante de este estudio metropolitano es cómo el género influye de manera directa en la forma en que nos transportamos. La movilidad en nuestra ciudad tiene un rostro distinto dependiendo de si eres hombre o mujer, un dato crucial que los editores de EL INFORMADOR y los urbanistas consideran vital para el diseño urbano del futuro.

El reporte detalla de forma precisa que el 60 por ciento de los viajes peatonales son realizados por mujeres , quienes caminan hacia sus trabajos, escuelas o labores de cuidado. En un marcado contraste, el 62 por ciento de los traslados en automóvil particular corresponden a hombres , evidenciando una clara y profunda división en el uso del espacio público tapatío.

El futuro: PIMUS y la transformación urbana que viene

Para responder a esta innegable realidad peatonal, las autoridades estatales y municipales ya tienen un plan de acción estructurado. A través del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), se busca transformar radicalmente la infraestructura de nuestra ciudad para el año 2040, priorizando a quienes realmente ocupan las calles y reduciendo la dependencia del vehículo motorizado.

Las metas establecidas son ambiciosas, pero estrictamente necesarias para proteger a la mayoría ciudadana. Se planea duplicar la red ciclista actual, sumando 446 kilómetros nuevos para alcanzar un total de 793 kilómetros de ciclovías, además de intervenir y mejorar las banquetas en 132 colonias prioritarias, garantizando así trayectos mucho más seguros y accesibles para todos los transeúntes.

Puntos clave y tips para mejorar tu movilidad diaria:

• Camina seguro: Exige mejores banquetas en tu colonia; recuerda que el 43% de los viajes son a pie.

• Usa alternativas: El transporte público mueve al 21% de la ciudad; combínalo con el sistema MiBici para trayectos cortos.

• Perspectiva de género: Apoya las mejoras urbanas que priorizan la iluminación y seguridad de las mujeres, quienes son las principales peatonas.

• Menos estrés: Dejar el auto en casa reduce tu huella de carbono, mejora tu salud cardiovascular y te libera del estrés del tráfico diario.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del Imeplan

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