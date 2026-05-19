"Capitán", perrito rescatado por maltrato ya recibe atención especializada en Tlaquepaque

Luego de ser rescatado de un entorno de violencia y maltrato en una finca ubicada sobre la calle Del Cocinero, en la colonia Artesanos de San Pedro Tlaquepaque; el perrito pastor belga de nombre “Capitán” permanece bajo cuidado y observación de personal capacitado de Bienestar Animal, mientras recibe atención especializada para garantizar su recuperación física y emocional.

El caso salió a la luz tras diversas denuncias ciudadanas por presunto maltrato animal en la colonia Artesanos, situación que movilizó de manera inmediata a personal de Bienestar Animal Tlaquepaque y a la Fiscalía del Estado para intervenir y poner a salvo al canino.

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De acuerdo con el Ayuntamiento de Tlaquepaque, gracias a la participación de ciudadanos preocupados por el bienestar animal fue posible actuar con rapidez para rescatar a “Capitán” y proceder legalmente contra quien resulte responsable.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, reiteró el compromiso de su administración con la protección y defensa de los animales, al subrayar que son seres sintientes que merecen vivir libres de violencia y abandono.

Enfatizó que el gobierno de San Pedro Tlaquepaque estará atento al desarrollo del caso y pidió que no haya impunidad ante este tipo de hechos. “La sociedad demanda justicia y es consciente de la gravedad de estos hechos”, expresó la alcaldesa.

A través de un comunicado, el Gobierno de Tlaquepaque detalló que el pasado 14 de mayo autoridades realizaron una primera visita al domicilio señalado; sin embargo, no obtuvieron respuesta. Un día después, y tras una orden de cateo autorizada por un juez, elementos de la Fiscalía y personal de Bienestar Animal ingresaron al inmueble para rescatar al animal.

Tras el operativo, especialistas realizaron una valoración integral del perro para revisar su estado de salud, condición corporal, signos vitales y comportamiento, con el fin de trasladarlo de manera segura a las instalaciones municipales.

¿Cuál es el estado de salud actual de “Capitán”?

Actualmente, “Capitán” permanece en el área de cuarentena de las instalaciones de Bienestar Animal Tlaquepaque, donde recibe alimento, hidratación y atención veterinaria constante.

Además, forma parte de un proceso de rehabilitación que contempla evaluación conductual, socialización con otros perros, vacunación, desparasitación y esterilización.

Una vez concluido su proceso de recuperación y rehabilitación, “Capitán” podría integrarse al programa de adopción municipal, con la esperanza de encontrar un nuevo hogar y una vida libre de maltrato.

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