Más de dos mil 700 armas decomisadas en distintos operativos y acciones llevadas a cabo por las autoridades estatales como parte de la estrategia de combate a la delincuencia fueron destruidas esta mañana en Zapopan. La ceremonia se llevó a cabo en el marco del nombramiento del General de Brigada de Estado Mayor Juan Torres Torres, quien asume la comandancia de la XV Zona Militar de Jalisco, en sustitución del General de Brigada de Estado Mayor Julio César Islas Sánchez.

Cifras de las armas destruidas

En total fueron destruidas 933 armas largas, mil 829 armas cortas. También se incluyeron tres mil 762 cargadores, 166 accesorios y más de 225 mil municiones de distintos calibres, presuntamente utilizados en la comisión de delitos.

Destrucción de armamento en la Décimo Quinta Zona Militar. EL INFORMADOR / O. González

El evento reunió al gobernador de Jalisco, Pablo Lemús; al comandante de la V Zona Militar del estado, General de División de Estado Mayor Porfirio Fuentes Vélez; al presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido; al fiscal estatal, Salvador González de los Santos; al alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, entre otras autoridades militares, estatales y municipales.

El General Fuentes Vélez señaló que la destrucción de armamento es reflejo de los trabajos de los tres órdenes de gobierno para combatir la delincuencia, en especial de las acciones de la mesa de seguridad y construcción para la paz. Mencionó que el trabajo coordinado entre el Ejército, Guardia Nacional y la Fuerza Aérea con los gobiernos y la sociedad civil busca un México seguro y en paz.

“Con esta ceremonia damos muestra de este compromiso, de esta tarea que día a día, no sólo el Ejército, no sólo la Guardia Nacional, no sólo la Fuerza Aérea, sino todas las autoridades [...]. En esa tarea conjunta hemos fortalecido el trabajo, hemos fortalecido la confianza en la que estamos construyendo una sociedad jalisciense en paz, en desarrollo. Con ello ayudaremos a construir el México que todos queremos”, apuntó.

Presencia de autoridades de distintos niveles en la XV Zona Militar de Jalisco. EL INFORMADOR / O. González

Toma protesta el General de Brigada de Estado Mayor Juan Torres Torres como comandante de la XV Zona Militar

La ceremonia se celebró en el marco de la toma de protesta, posesión al cargo y protestas de bandera del General de Brigada de Estado Mayor Juan Torres Torres. El mando castrense asume funciones como comandante de la XV Zona Militar.

Se ha desempeñado en distintos cargos dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el último de ellos como comandante de la Trigésima Novena Zona Militar en el municipio de Ocosingo, Chiapas. Este se encuentra dentro de la Séptima Región Militar de la Secretaría.

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En tanto, el general Torres llega a sustituir al General de Brigada de Estado Mayor Julio Islas, quien fue nombrado comandante de la Novena Zona Militar en Culiacán, Sinaloa. El mando militar deja Zapopan luego de cerca de dos años para asumir su nuevo puesto en medio de una ola de violencia que azota a la entidad, además de las acusaciones de vínculos con el narcotráfico entre la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa y funcionarios estatales, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

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OB