El agua que llega a tu casa depende de un gigante natural que hoy respira aliviado. Tras superar una intensa temporada de calor, el Lago de Chapala registra niveles sorprendentes hasta el 3 de julio de 2026, garantizando el suministro hídrico para millones de habitantes sin riesgo de recortes inminentes.

La Comisión Estatal del Agua (CEA) presentó su corte técnico más reciente, revelando un panorama sumamente alentador para el estado de Jalisco y sus municipios aledaños.

De acuerdo con los datos oficiales compartidos por la dependencia, el embalse más grande de México cerró esta etapa con un almacenamiento del 66.80 por ciento respecto a su capacidad total .

Esta importante cifra representa un volumen de poco más de 5 mil 231.62 millones de metros cúbicos de agua, situando al cuerpo lacustre en la cota 95.48 metros de elevación .

A diferencia de los escenarios críticos y de sequía severa vividos en años anteriores, el ecosistema acuático logró superar de manera muy favorable la dura temporada seca y las altas temperaturas.

El impacto de “La Niña” en la retención de agua

Los especialistas ambientales atribuyen este comportamiento tan positivo a las condiciones climáticas atípicas generadas por la presencia del fenómeno meteorológico conocido como “La Niña”.

Dicho fenómeno natural ayudó a mitigar el calor extremo en la región occidente y redujo drásticamente la tasa de evaporación superficial del vaso lacustre durante los meses de primavera.

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Esto significa que el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), metrópoli que recibe el 60 por ciento de su suministro potable desde esta fuente, mantiene un panorama hídrico estable.

Actualmente, las autoridades estatales descartan cualquier tipo de alerta por desabasto, lo que brinda una enorme tranquilidad a los hogares tapatíos en el arranque oficial del segundo semestre del año.

El papel clave del Río Lerma en la recuperación

Aunque las lluvias locales recientes han sido sumamente beneficiosas para reverdecer el entorno, el verdadero motor histórico para lograr una recuperación profunda del nivel del agua es completamente distinto.

Se trata del caudaloso Río Lerma, cuyo escurrimiento constante a lo largo de toda su extensa cuenca resulta vital para recargar de manera significativa el emblemático embalse jalisciense.

Con el avance del actual temporal de lluvias, las precipitaciones pronosticadas para julio y agosto representarán el periodo de mayor captación hídrica del año.

Si las tormentas mantienen un comportamiento constante y cercano al promedio histórico, los niveles de almacenamiento podrían incrementarse gradualmente durante las próximas semanas, asegurando el recurso para el próximo año.

Pronóstico de lluvias y llamado a la acción

A pesar de este panorama tan optimista frente a la captación de agua, las autoridades hídricas hacen un llamado enérgico a toda la ciudadanía para no bajar la guardia en casa.

Mantener un consumo responsable y evitar el desperdicio en los hogares es fundamental, ya que el cambio climático sigue siendo un factor altamente impredecible para el futuro de nuestras reservas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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