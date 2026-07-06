El reciente intento del Gobierno mexicano por modificar el horario del partido entre México e Inglaterra ha desatado una crisis de credibilidad. Según el análisis del periodista Raymundo Riva Palacio, esta maniobra no fue una medida técnica, sino un "salvavidas" político destinado a ocultar la incapacidad de las autoridades locales y federales para garantizar la seguridad pública durante los festejos mundialistas.

¿Estrategia o ineptitud? La "patada al estómago" de las autoridades

El cambio de horario —que buscaba trasladar el encuentro de la noche al mediodía para desincentivar las celebraciones masivas— fue recibido con molestia tanto por el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, como por la Asociación de Futbol inglesa.

"El enorme trabajo que ha hecho Aguirre y el corazón y la determinación con la que estaba jugando la selección mexicana, se podría haber empañado por una actitud medrosa y electorera de un Gobierno que no gobierna", señala Riva Palacio en su columna.

De acuerdo con el periodista, la decisión fue una medida desesperada ante el temor de una tragedia , similar a los eventos ocurridos tras la victoria frente a Ecuador, donde la falta de protocolos resultó en la muerte de cuatro personas.

Los pretextos: El clima y la televisión como cortinas de humo

Las autoridades argumentaron que el cambio obedecía a tres factores: seguridad, condiciones climáticas y horarios de transmisión para la televisión británica. Sin embargo, el analista sostiene que los dos últimos fueron solo pretextos para encubrir la falla sistémica en la gestión de la seguridad.

Riva Palacio subraya que las condiciones climáticas no son inusuales para la temporada y que el horario televisivo no representaba una queja real en Inglaterra . El verdadero conflicto reside en la incapacidad operativa del Gobierno de la Ciudad de México y su subordinación al Ejecutivo Federal .

Una gestión bajo la sombra del caos

El texto expone que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha sido rebasada en sus funciones , con sus principales áreas operativas supeditadas a la estrategia de la Secretaría de Seguridad Federal. Esta falta de autonomía y previsión quedó evidenciada en la reciente tragedia en el Ángel de la Independencia.

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"Ni Brugada, ni Vázquez, ni Cravioto estuvieron a la altura de las circunstancias, aunque una pregunta retórica es si alguna vez llegaron a estar en ese lugar", cuestiona el periodista, apuntando a la ausencia de planes de protección civil ante la magnitud de las concentraciones masivas.

El costo de la improvisación

Para el columnista, buscar el apoyo de la FIFA para modificar el calendario mundialista es una muestra clásica del estilo político actual: priorizar la salvaguarda de la imagen pública sobre la planeación estratégica. La jugada, sin embargo, fracasó al ser expuesta por la prensa nacional e internacional, dejando al descubierto que, más allá de la logística deportiva, el Gobierno de México enfrenta una crisis de gobernabilidad en la gestión de los eventos masivos.

Con información de Raymundo Riva Palacio

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