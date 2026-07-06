Las autoridades de Guadalajara y de Jalisco dieron a conocer que el cierre de la jornada por las celebraciones en torno al encuentro futbolístico entre México e Inglaterra se dio con " saldo blanco ", al no haber registrado incidentes mayores.

Y, al término de la jornada, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ) compartió algunas de las cifras registradas en torno a las concentraciones masivas de personas, que sumó a más de 152 mil asistentes a los diferentes sitios donde se transmitió el partido, tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) como en el interior del estado.

Las cifras tras la última jornada

Tan solo en el FIFA Fan Festival de Guadalajara registró semáforo rojo; esto es, lleno total de su aforo . Al cierre de la jornada, más de 40 mil personas habían sido contabilizadas en este punto y plazas públicas aledañas en el Centro Histórico tapatío.

Por su parte, a la Glorieta de La Minerva, donde fueron instaladas cuatro pantallas en total para que la afición pudiera presenciar la transmisión del partido, asistieron 50 mil personas .

Y, pese a que en redes sociales circularon nuevamente diversos videos sobre los disturbios y riñas derivados de las actividades del domingo, que incluyeron el lanzamiento de botellas y objetos contundentes, la UEPCBJ informó que solamente tuvieron reporte de cuatro personas, quienes fueron trasladadas a recibir atención médica derivado de presuntos cuadros de congestión alcohólica.

Sin embargo, se informó también que una joven mujer habría sido atendida por personal de la Cruz Roja Mexicana luego de haber recibido una lesión en la cabeza tras caerle un contundente y ocasionarle una herida. Los hechos habrían ocurrido en el cruce de Juárez y Galeana, en el corazón del Centro Histórico de Guadalajara.

También se informó de dos hombres entre los 20 y los 25 años, quienes por sus propios medios se habrían trasladado a un hospital particular de la colonia San Juan Bosco, ubicado en el cruce de Juan de Dios Robledo y Manuel Payno, en Guadalajara, para recibir atención médica por lesiones ocasionadas por algún punzocortante.

Los jóvenes refirieron haber sido heridos durante una riña registrada en el cruce de Chapultepec y la avenida Vallarta, en medio de los alborotos registrados tras la transmisión del encuentro futbolístico.

También se reportó un hombre lesionado en el FIFA Fan Fest tapatío, luego de que hubiera protagonizado una fuerte caída tras el juego que ha sido denominado como "quiere volar" . Según los reportes, un grupo de personas intentó lanzarlo por sobre un arco elaborado con vasos, pero las personas del otro lado de este no lograron recibirlo y cayó de lleno contra el piso de la Plaza Liberación.

Lo anterior, sin contar que una vez más se registraron diversas agresiones contra policías en el corredor de Juárez-Vallarta, además de que varios grupos de personas estuvieron agitando vehículos sobre la avenida Chapultepec. Sobre los hechos referidos no se informó respecto de personas detenidas.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF