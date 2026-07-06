El temporal de lluvias se intensificará durante los próximos días en gran parte del occidente de México, marcando un periodo de especial atención para los habitantes de Jalisco . Según el análisis meteorológico de Mauricio López Reyes, el estado se encuentra en una fase de refuerzo de precipitaciones que se extenderá durante el inicio de esta semana, con un riesgo elevado de actividad eléctrica y acumulados significativos.

El periodo más lluvioso del ciclo: Martes y miércoles

De acuerdo con las proyecciones, el punto crítico de este fenómeno ocurrirá entre martes 7 y miércoles 8 de julio . Durante este lapso, la combinación de factores atmosféricos favorecerá la formación de tormentas de rápida evolución.

"Atención especial entre martes y miércoles, ya que por ahora se perfila el periodo más lluvioso del ciclo, con potencial para tormentas localmente fuertes, actividad eléctrica, rachas de viento y algunos acumulados significativos", advierte López Reyes.

¿Qué factores están causando estas lluvias?

La intensificación de las tormentas responde a una convergencia de condiciones meteorológicas que actúan como "combustible" para los sistemas pluviales:

Abundante humedad: Proveniente de un océano Pacífico con temperaturas cálidas que alimentan la formación de nubes.

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Inestabilidad atmosférica: La presencia de inestabilidad en niveles medios de la atmósfera facilita el crecimiento vertical de las nubes de tormenta.

Ondas tropicales: El paso constante de estos sistemas por el occidente y sur del país está garantizando el flujo de precipitaciones.

Reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado que Jalisco mantiene un pronóstico de lluvias muy fuertes con puntuales intensas (de 75 a 150 mm) para la jornada actual , manteniéndose como una de las entidades con mayor riesgo meteorológico.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, deslaves en zonas montañosas y las ráfagas de viento que suelen acompañar a las tormentas vespertinas, especialmente en el Área Metropolitana de Guadalajara, donde la probabilidad de lluvia permanece alta durante toda la semana.

FACEBOOK / Mauricio López Reyes

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN y de Mauricio López Reyes

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