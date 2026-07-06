La temporada de lluvias trae consigo un enemigo invisible pero letal para muchas mascotas: los truenos. Este fenómeno meteorológico desencadena ataques de pánico severos que, sin la intervención adecuada, pueden poner en riesgo su vida hoy mismo.

El miedo extremo a los ruidos es una condición clínica en la etología canina. No es un capricho, sino una fobia real que altera el sistema nervioso central del animal .

Durante una tormenta eléctrica, el hipotálamo del perro se activa de forma desproporcionada ante el estímulo sonoro. Esto provoca una liberación masiva de cortisol, la hormona del estrés, que prepara biológicamente al cuerpo para huir de un peligro inminente.

Esta reacción explica por qué muchos canes intentan escapar o saltan por las ventanas . En su desesperación por encontrar refugio, sufren accidentes graves, atropellos o se extravían.

Identificación de las señales de alerta

Los expertos de la Asociación Mundial Veterinaria de Pequeños Animales (WSAVA) advierten que los síntomas de ansiedad comienzan mucho antes del primer trueno. Los perros perciben los sutiles cambios en la presión barométrica y la estática del aire.

Las primeras señales de alerta incluyen un jadeo excesivo, temblores musculares, salivación abundante y la búsqueda constante de escondites oscuros. Ignorar estos comportamientos iniciales solo empeora el cuadro de ansiedad cuando la tormenta estalla.

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Castigar o regañar al animal en este estado de vulnerabilidad es el peor error que un tutor puede cometer . La agresión verbal o física solo confirma sus sospechas de que hay un motivo real para sentir terror.

Por el contrario, ignorar por completo su miedo bajo la falsa creencia de que así se calmará, tampoco es la solución adecuada. Se requiere una actitud calmada, empática y protectora que le transmita seguridad .

Estrategias efectivas para la calma

Una de las técnicas físicas más recomendadas es el método Tellington TTouch, que consiste en aplicar vendajes corporales suaves. Esta ligera y constante presión sobre el torso del perro simula un abrazo que alivia la tensión nerviosa.

Crear una "zona segura" dentro del hogar es fundamental para mitigar el impacto acústico y visual de los relámpagos. Un espacio interior, sin ventanas, equipado con su cama, juguetes interactivos y música relajante, reduce drásticamente la percepción del ruido.

Los difusores de feromonas apaciguadoras también son una herramienta muy eficaz. Estos productos imitan las sustancias de las madres lactantes, enviando un mensaje químico de tranquilidad al cerebro.

A largo plazo, los especialistas recomiendan iniciar un proceso de desensibilización sistemática y contracondicionamiento. Esta terapia consiste en reproducir sonidos de tormentas a un volumen muy bajo mientras se premia al perro, aumentando gradualmente la intensidad.

En casos de fobia extrema, la intervención farmacológica puede ser la única vía. Bajo estricta prescripción veterinaria, los ansiolíticos previenen infartos o autolesiones durante eventos climáticos severos.

Proteger a los perros del terror a los truenos exige empatía, preparación anticipada y conocimiento técnico. Actuar a tiempo y con las herramientas correctas no solo mejora su calidad de vida, sino que literalmente puede salvarlos de un desenlace fatal.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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