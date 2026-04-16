Estamos a menos de 60 días para el Mundial 2026, y Guadalajara se prepara para recibir a miles de aficionados de todo el planeta. Si bien la birria, el tequila y las tortas ahogadas acaparan los reflectores internacionales, existe un lado dulce y tradicional que definitivamente nadie debe dejar pasar.

Como turistas, es muy común enfocarse únicamente en los platillos salados o las bebidas espirituosas. Sin embargo, la verdadera inmersión cultural ocurre al probar los dulces locales.

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Jalisco es un estado ampliamente reconocido por su vasta gastronomía, la cual incluye delicias elaboradas con ingredientes originarios de la región que cuentan nuestra historia.

Ya sea que salgas de un emocionante partido de futbol en el Estadio AKRON o antes, o ya sea que estés paseando tranquilamente por el Centro Histórico de la ciudad, hacer una pausa para degustar estos dulces es obligatorio.

La corona de los postres: La Jericalla

Quizá el dulce más reconocido de toda la Entidad es la famosa jericalla. Este postre es visto por muchos turistas y locales como el "crème brûlée" tapatío, gracias a su textura suave y su característica costra dorada en la superficie.

Quizá el dulce más reconocido de todo Jalisco es la jericalla. ESPECIAL / CANVA

Se elabora a base de ingredientes sencillos pero sumamente deliciosos: leche, huevo, canela y azúcar. Su origen se remonta a los hospicios del siglo XIX, y hoy en día es el cierre perfecto para cualquier comida tapatía.

La venden casi en cualquier lado. Rompe la capa superior tostada con tu cuchara y disfruta de una experiencia que combina el sabor a vainilla y canela en cada bocado.

Sabores frutales y exóticos de la región

Si prefieres los sabores frutales y ligeramente ácidos, el dulce de arrayán es definitivamente para ti. El arrayán es un fruto silvestre muy apreciado en la región occidente, y su dulce se caracteriza por un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo acidito.

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Otra excelente opción para los paladares exigentes es el rollo de guayaba. Este es un clásico que concentra el sabor tropical de esta fruta en un bocado denso y azucarado, ideal para llevar en la mochila mientras turisteas por la ciudad.

Tampoco podemos olvidar el peculiar dulce de jamaica. Para crearlo, las flores de jamaica se cuecen con agua y azúcar, dejándose secar hasta adquirir una consistencia maciza. Se venden en presentación de paletas o pastillas de un color rojo intenso, perfectas para refrescar el paladar en las tardes calurosas.

Tradición en cada bocado: Sayula y Talpa

Alejándonos un poco de la capital, encontramos maravillas regionales como la cajeta de Sayula. A diferencia de otras cajetas en México, esta se distingue por su meticuloso proceso artesanal y su presentación única en cajitas de madera, lo que le otorga un sabor inigualable.

Finalmente, el chicle de Talpa es una curiosidad histórica que todo viajero debe conocer. Recordado por muchos como el dulce sin sabor a chicle convencional, es una verdadera artesanía comestible que refleja la creatividad inagotable de los artesanos jaliscienses.

El Mundial 2026 será una fiesta deportiva inolvidable, pero también representa la excusa perfecta para enamorarte de la cultura tapatía. No te vayas de Guadalajara sin endulzar tu viaje con estas maravillas históricas que te dejarán un gran sabor de boca.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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