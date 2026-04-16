Los tapatíos han soportado estoicamente días de intenso sol y altas temperaturas, pero el clima está por cambiar drásticamente. De acuerdo con los reportes más recientes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una combinación inusual de factores traerá precipitaciones muy necesarias a nuestro estado durante este fin de semana.

Este fenómeno meteorológico responde principalmente a la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y a la formación de canales de baja presión en el interior del país. Aunque todavía no inicia oficialmente el temporal, estas condiciones son propicias para generar tormentas atípicas que refrescarán el ambiente en pleno mes de abril .

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Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara ya había anticipado este escenario. Los expertos señalaron que este mes presentaría acumulados de lluvia por encima del promedio histórico , sorprendiendo gratamente a quienes esperaban un clima completamente seco y árido en la región occidente.

¿Dónde lloverá exactamente el domingo 19 y lunes 20 de abril en el estado de Jalisco?

Para el domingo 19 de abril de 2026, los modelos climáticos más precisos apuntan a que el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará lluvia moderada . Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados como mínima y los 32 grados centígrados como máxima, refrescando por fin el sofocante ambiente urbano que predominaba.

Ese mismo domingo, la región costa también verá cambios importantes en su cielo. En destinos turísticos clave como Puerto Vallarta, se pronostica lluvia moderada a intervalos durante la tarde y noche , por lo que los vacacionistas deberán tomar precauciones adicionales si planean realizar actividades al aire libre o en la playa.

El lunes 20 de abril, las precipitaciones continuarán haciéndose presentes en la región centro de Jalisco, aunque disminuirán ligeramente su intensidad. Se espera lluvia ligera en la capital tapatía desde tempranas horas , manteniendo el termómetro en niveles mucho más agradables para arrancar la semana laboral con energía y sin tanto bochorno.

Otras zonas importantes, como la región sur y los Altos de Jalisco, podrían experimentar chubascos aislados acompañados de actividad eléctrica . La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte que, aunque breves, estas lluvias primaverales pueden venir acompañadas de ráfagas de viento considerables e incluso posible caída de granizo, situaciones que requieren toda nuestra atención y cuidado.

Tips rápidos y efectivos para que la lluvia primaveral no te tome por sorpresa en la calle

Ante este pronóstico inusual para la temporada de primavera, es fundamental estar bien preparados y no confiarnos del sol matutino. Aquí te dejamos una lista de recomendaciones clave para afrontar el cambio brusco de clima durante este domingo y lunes sin contratiempos que arruinen tus planes familiares o laborales:

* Lleva paraguas o impermeable: Hazlo un hábito este fin de semana, especialmente si sales por la tarde, que es cuando aumenta drásticamente la probabilidad de chubascos. El clima puede cambiar en cuestión de minutos, así que más vale prevenir que terminar empapado en medio de la calle.

* Maneja con extrema precaución: El pavimento mojado tras semanas de sequía acumula aceites y se vuelve sumamente resbaloso, representando un peligro latente para los automovilistas. Reduce tu velocidad, mantén una distancia segura con otros vehículos y enciende tus luces para mejorar la visibilidad durante las precipitaciones.

Recuerda que estas lluvias no marcan el inicio definitivo del temporal, sino un evento aislado provocado por la inestabilidad atmosférica actual . Mantente siempre informado a través de El Informador para conocer cualquier cambio de última hora en el pronóstico y disfruta al máximo de este merecido respiro del calor tapatío.

Recuerda que estas lluvias no marcan el inicio definitivo del temporal, sino un evento aislado provocado por la inestabilidad atmosférica actual. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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