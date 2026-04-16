Mandan a 283 conductores al Torito durante Semana Santa y Pascua

Con el operativo "Salvando vidas", la Comisaría de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad de Jalisco remitió a 283 conductores al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA), conocido como “Torito”, durante Semana Santa y Pascua.

El dispositivo se implementó del 30 de marzo al 12 de abril en módulos itinerantes instalados en varios puntos de la ciudad. Se realizaron 54 mil 942 pruebas, un aumento del 105 por ciento con respecto al año pasado.

El secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández González, destacó los alcances del operativo, que también registra un incremento del 71 por ciento en los conductores remitidos, con respecto a 2025.

"Estos números los conseguimos con ajustes a nuestra estrategia de prevención de percances viales y, de igual manera, a la par hemos estado llevando capacitación a diferentes escuelas a través de nuestra área de prevención", dijo el funcionario.

"Recordar que este no es un tema recaudatorio, sino más bien es para hacer conciencia y para hacer un llamado a todas y todos los conductores que, por su seguridad, no mezclen alcohol y volante", añadió.

Durante la pasada temporada vacacional, 140 elementos participaron en operativos diurnos mediante unidades itinerantes. Durante la noche se instalaron puntos fijos.

¿Cuáles son las sanciones por conducir alcoholizado en Jalisco?

En lo que va del año, con corte al 12 de abril, mil 382 personas han sido remitidas al “Torito” por conducir bajo los efectos del alcohol y superar los límites legales establecidos. Las sanciones van desde la retención del vehículo hasta multas económicas de hasta 22 mil 628 pesos. También se puede detener al conductor.

La sanción está establecida en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco. Con "Salvando Vidas" se busca reducir los accidentes de tránsito, decesos y lesiones graves asociadas a conducir bajo los efectos del alcohol.

En los casos más recientes, policías de la Comisaría Vial enviaron al CURVA a un conductor que perdió el control de su vehículo y chocó contra una luminaria en la colonia Parques de Tesistán, en Zapopan. El automóvil fue remitido a un depósito vehicular del Estado.

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MB