Más allá del tequila, bebidas que debes probar si visitas Guadalajara durante el Mundial 2026

La llegada del Mundial 2026 a tierras mexicanas es el pretexto perfecto para redescubrir la inmensa riqueza gastronómica del occidente del país. Durante los meses de junio y julio de 2026, miles de aficionados nacionales e internacionales aterrizarán en Guadalajara, la capital de Jalisco, buscando fiesta, futbol y tradición.

Aunque el destilado de agave azul, el tequila, es el embajador indiscutible de la región ante el mundo, la verdadera identidad tapatía se esconde en preparaciones mucho menos populares. Estas bebidas ofrecen una experiencia única que no encontrarás en los folletos turísticos habituales.

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Para los viajeros que buscan autenticidad, salir de la ruta convencional es más que una obligación. Conocer el qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo de estas bebidas transformará tu visita deportiva en una inmersión cultural profunda e inolvidable.

El Tejuino: La bebida de los dioses urbanos

El tejuino consiste en un fermentado artesanal a base de masa de maíz y piloncillo, servido con abundante hielo, sal, jugo de limón y una bola de nieve de garrafa (tradicionalmente de limón).

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Se trata de la bebida callejera por excelencia en Guadalajara. La verás en carritos recorriendo el Centro Histórico de Guadalajara o en los pintorescos barrios de San Pedro Tlaquepaque, siendo el antídoto ideal para las calurosas tardes de verano.

Su sabor agridulce es un choque cultural fascinante para el paladar, pero resulta increíblemente refrescante. Además, los tapatíos lo consideran un excelente remedio natural, rico en probióticos, para asentar el estómago después de una comida pesada.

Raicilla: El espíritu rebelde de la sierra

Si buscas una bebida con graduación alcohólica, pero quieres descansar del tequila, la raicilla es la respuesta. Este destilado jalisciense cuenta con su propia Denominación de Origen desde el año 2019, garantizando su calidad y procedencia.

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A diferencia de su primo famoso, la raicilla se produce a partir de agaves silvestres como el lechuguilla o maximiliana. Maestros raicilleros la cultivan y destilan con métodos rústicos en la Sierra Madre Occidental y la costa norte del estado.

Su perfil de sabor es notablemente más ahumado, herbal y complejo. Los expertos recomiendan beberla "a besos" (en sorbos muy pequeños) en las cantinas tradicionales o en los modernos bares de mixología en Guadalajara.

Pajaretes: Tradición matutina en los pueblos

Para los madrugadores que buscan energía cuando no haya partido en el Estadio AKRON y cuenten con el día libre para recorrer los pueblos de Jalisco, el pajarete es una tradición rural que se debe experimentar al menos una vez en la vida.

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Los ganaderos locales ordeñan la leche bronca directamente en un vaso que ya contiene alcohol de caña, chocolate en polvo y azúcar. Se consume exclusivamente al amanecer, cuando la leche está recién ordeñada y caliente.

Si bien los pajaretes se distribuyen en todo el país, Jalisco no se queda atrás.

Para cerrar…

Explorar Guadalajara a través de sus bebidas es entender la historia viva de una ciudad que abraza la modernidad sin soltar sus raíces. Cuando ruede el balón en el Mundial 2026, asegúrate de tener en la mano algo mucho más interesante que una simple cerveza comercial.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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