Tres playas de Jalisco que debes conocer si visitas Guadalajara durante el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya es una realidad en Jalisco. Aficionados de todo el mundo se congregarán en la ciudad de Guadalajara, su capital, para vivir la máxima fiesta del futbol internacional.

Sin embargo, la experiencia turística no termina en las gradas del Estadio AKRON, que será el que albergue los duelos en nuestra ciudad. Los días de descanso entre los encuentros son la oportunidad ideal para explorar más allá del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

¿Qué mejor manera de complementar la adrenalina deportiva que con la brisa del océano Pacífico? Jalisco cuenta con destinos costeros de clase mundial a muy corta distancia.

En caso de que estés interesado en armar un plan de playa, te presentamos tres opciones fascinantes para transformar tu viaje mundialista en unas vacaciones verdaderamente inolvidables.

Playa de los Muertos: El clásico de Puerto Vallarta que nunca falla

Si buscas una transición fluida entre la emoción del futbol y la vida nocturna, Puerto Vallarta es el destino indiscutible para cualquier viajero.

Ubicada a unas cinco horas en auto o a un vuelo muy corto desde Guadalajara, esta ciudad combina infraestructura turística de primer nivel con un encanto tradicional inigualable.

Aquí puedes pasear por el icónico Malecón, disfrutar de gastronomía internacional de alta gama y relajarte en la popular y siempre animada Playa Los Muertos.

Es la opción perfecta para quienes desean mantener el ritmo festivo del Mundial 2026 sin renunciar a las comodidades y lujos de un gran destino turístico.

Yelapa: Un refugio escondido accesible solo por mar

Para los viajeros que prefieren desconectarse del bullicio tras los intensos partidos, Yelapa ofrece un contraste absoluto, sereno y fascinante.

Este pequeño pueblo pesquero se encuentra al sur de la Bahía de Banderas y su gran particularidad es que solo puedes llegar a él tomando una embarcación o taxi acuático.

Al pisar su suave arena, te recibe un ambiente bohemio, totalmente libre de automóviles y rodeado de una exuberante selva tropical que invita a la relajación.

No puedes irte sin probar sus famosos pays caseros que los lugareños venden en la playa, o sin caminar hacia su impresionante cascada de agua dulce.

Barra de Navidad: El encanto relajado de la Costalegre

Si tu objetivo principal es descubrir el lado más sereno, exclusivo y pintoresco del estado, debes dirigir tu brújula hacia el sur, directo a la Costalegre.

Barra de Navidad es un hermoso poblado costero que destaca por su extensa laguna, sus calles tranquilas empedradas y su excelente oferta de mariscos frescos.

Ubicada a menos de cinco horas por carretera desde la sede mundialista en Jalisco, es el lugar ideal para practicar pesca deportiva o simplemente contemplar el atardecer desde el malecón.

Su ambiente familiar y relajado te permitirá recargar energías al máximo antes de regresar a Guadalajara para apoyar a tu selección en el siguiente encuentro mundialista.

Consejos para tu viaje a la playa desde el Mundial 2026 en Guadalajara

Para que tu viaje desde la sede jalisciense del Mundial 2026 hacia la costa sea un éxito, considera estos puntos en tu itinerario:

Reserva con anticipación: La afluencia histórica por el Mundial saturará hoteles y vuelos locales; asegura tu hospedaje en la playa con varios meses de antelación.

La afluencia histórica por el Mundial saturará hoteles y vuelos locales; asegura tu hospedaje en la playa con varios meses de antelación. Elige el transporte adecuado: Para Vallarta, un vuelo de 45 minutos es ideal; para explorar la Costalegre, viajar en auto te dará la libertad necesaria.

Para Vallarta, un vuelo de 45 minutos es ideal; para explorar la Costalegre, viajar en auto te dará la libertad necesaria. Monitorea el clima: Junio y julio marcan el inicio de la temporada de lluvias en el Pacífico mexicano; empaca ropa ligera, repelente de mosquitos y un impermeable.

Junio y julio marcan el inicio de la temporada de lluvias en el Pacífico mexicano; empaca ropa ligera, repelente de mosquitos y un impermeable. Planifica tus tiempos: Calcula al menos un día libre completo entre partidos para que los traslados terrestres o aéreos no generen estrés innecesario.

Jalisco lo tiene absolutamente todo. Combinar la pasión del futbol con la inigualable belleza de nuestras playas es, sin duda, la jugada maestra para este 2026.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: ESTA es la isla más bonita del Pacífico mexicano que pertenece a Jalisco

OF