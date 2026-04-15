¿Cuánto va a durar el Mundial 2026 en Guadalajara?

El Mundial 2026 está muy cerca de iniciar y la Perla Tapatía se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más grandes de la historia. Pero, ¿cuánto tiempo durará exactamente la actividad futbolística en nuestra ciudad?De acuerdo con el calendario oficial revelado por la FIFA, la actividad mundialista en tierras jaliscienses tendrá una duración exacta de 15 días.Todo comenzará el jueves 11 de junio de 2026 y concluirá el viernes 26 de junio de 2026. Durante este par de semanas, la ciudad se convertirá en el epicentro del futbol internacional, atrayendo las miradas de millones de espectadores.Esta duración es perfecta para que los aficionados locales y turistas disfruten del ambiente festivo. Sin embargo, la fiebre seguirá durante el desarrollo de toda la competencia, es decir, hasta la final, el 19 de julio.El Estadio AKRON, llamado oficialmente Estadio Guadalajara para este torneo por regulaciones de patrocinio, será el escenario de cuatro emocionantes encuentros, todos correspondientes a la fase de grupos.La joya ubicada en el municipio de Zapopan tiene una capacidad para 48 mil espectadores, según el portal oficial de la FIFA. Este recinto no es nuevo en eventos de talla mundial, ya que cuenta con experiencia internacional tras albergar los Juegos Panamericanos y el Mundial Sub-17 en 2011.Para que te organices en tiempo y forma, te detallamos quiénes jugarán, cuándo y cómo se distribuirán los encuentros, para que vayas preparando las playeras y organizando a tus amigos:Con la llegada de miles de aficionados nacionales y extranjeros durante los 39 días de la Copa del Mundo, Guadalajara experimentará un ritmo completamente diferente al habitual. Las calles, los hoteles y los restaurantes tendrán una afluencia que requiere planeación.Prepararse con anticipación no solo es para quienes asistirán al estadio, sino para cualquier habitante que transite por la ciudad durante esos 15 días mundialistas de junio.Como expertos en la dinámica de nuestra metrópoli, te compartimos estos consejos para aprovechar al máximo la fiesta futbolera sin contratiempos:El Mundial 2026 será un evento histórico al ser organizado de manera conjunta por tres países, pero el sabor único, la calidez y la pasión de la afición tapatía solo se vivirán durante esas dos semanas. No olvides tomar medidas para que disfrutes la Copa de la FIFA en nuestra ciudad. -Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF