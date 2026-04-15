¿Cuánto va a durar el Mundial 2026 en Guadalajara?

El Mundial 2026 está muy cerca de iniciar y la Perla Tapatía se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más grandes de la historia. Pero, ¿cuánto tiempo durará exactamente la actividad futbolística en nuestra ciudad?

De acuerdo con el calendario oficial revelado por la FIFA, la actividad mundialista en tierras jaliscienses tendrá una duración exacta de 15 días.

Todo comenzará el jueves 11 de junio de 2026 y concluirá el viernes 26 de junio de 2026. Durante este par de semanas, la ciudad se convertirá en el epicentro del futbol internacional, atrayendo las miradas de millones de espectadores.

Esta duración es perfecta para que los aficionados locales y turistas disfruten del ambiente festivo. Sin embargo, la fiebre seguirá durante el desarrollo de toda la competencia, es decir, hasta la final, el 19 de julio.

Los días exactos de la fiebre mundialista y sus protagonistas

El Estadio AKRON, llamado oficialmente Estadio Guadalajara para este torneo por regulaciones de patrocinio, será el escenario de cuatro emocionantes encuentros, todos correspondientes a la fase de grupos.

La joya ubicada en el municipio de Zapopan tiene una capacidad para 48 mil espectadores, según el portal oficial de la FIFA. Este recinto no es nuevo en eventos de talla mundial, ya que cuenta con experiencia internacional tras albergar los Juegos Panamericanos y el Mundial Sub-17 en 2011.

Para que te organices en tiempo y forma, te detallamos quiénes jugarán, cuándo y cómo se distribuirán los encuentros, para que vayas preparando las playeras y organizando a tus amigos:

Jueves 11 de junio: El partido inaugural en la ciudad (Partido 2 del Grupo A) enfrentará a la República de Corea contra la República Checa.

El partido inaugural en la ciudad (Partido 2 del Grupo A) enfrentará a la República de Corea contra la República Checa. Jueves 18 de junio: La Selección Mexicana se medirá ante la República de Corea (Partido 28 del Grupo A).

La Selección Mexicana se medirá ante la República de Corea (Partido 28 del Grupo A). Martes 23 de junio: El tercer duelo será entre Colombia y la RD Congo (Partido 48 del Grupo K), como actividad de grupos ajenos al A.

El tercer duelo será entre Colombia y la RD Congo (Partido 48 del Grupo K), como actividad de grupos ajenos al A. Viernes 26 de junio: El cierre con broche de oro en la ciudad será un choque de titanes entre potencias de Europa y Sudamérica: Uruguay vs España (Partido 66 del Grupo H).

El impacto del Mundial 2026 en Guadalajara

Con la llegada de miles de aficionados nacionales y extranjeros durante los 39 días de la Copa del Mundo, Guadalajara experimentará un ritmo completamente diferente al habitual. Las calles, los hoteles y los restaurantes tendrán una afluencia que requiere planeación.

Prepararse con anticipación no solo es para quienes asistirán al estadio, sino para cualquier habitante que transite por la ciudad durante esos 15 días mundialistas de junio.

Consejos para sobrevivir y disfrutar el Mundial 2026 en Guadalajara

Como expertos en la dinámica de nuestra metrópoli, te compartimos estos consejos para aprovechar al máximo la fiesta futbolera sin contratiempos:

Anticipa tus traslados: Los días 11, 18, 23 y 26 de junio habrá operativos especiales y cierres viales cerca de la zona del Bajío. Usa el transporte público, como Mi Macro Periférico, o busca rutas alternas.

Los días 11, 18, 23 y 26 de junio habrá operativos especiales y cierres viales cerca de la zona del Bajío. Usa el transporte público, como Mi Macro Periférico, o busca rutas alternas. Asegura tu hospedaje: Si tienes familiares que planean visitarte, reserven desde hoy. La ocupación hotelera en el Área Metropolitana estará al máximo de su capacidad.

Si tienes familiares que planean visitarte, reserven desde hoy. La ocupación hotelera en el Área Metropolitana estará al máximo de su capacidad. Vive el Fan Fest: Aunque no tengas boleto para entrar al estadio, la ciudad instalará zonas oficiales de aficionados donde podrás ver los juegos en pantallas gigantes y convivir con fans de todo el mundo.

Aunque no tengas boleto para entrar al estadio, la ciudad instalará zonas oficiales de aficionados donde podrás ver los juegos en pantallas gigantes y convivir con fans de todo el mundo. Planea el 18 de junio: El día que juega México, los restaurantes, bares y plazas públicas estarán a reventar. Haz reservaciones con semanas de anticipación si quieres una buena mesa.

El Mundial 2026 será un evento histórico al ser organizado de manera conjunta por tres países, pero el sabor único, la calidez y la pasión de la afición tapatía solo se vivirán durante esas dos semanas. No olvides tomar medidas para que disfrutes la Copa de la FIFA en nuestra ciudad.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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